Familias sin seguridad social reciben Viviendas para el Bienestar en Michoacán

Familias de Michoacán que durante años no tuvieron acceso a un crédito para adquirir una casa comenzaron a cumplir el sueño de contar con una vivienda propia gracias al programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Durante la entrega de viviendas, autoridades federales destacaron que este programa está dirigido principalmente a personas que no cuentan con seguridad social, por lo que históricamente habían quedado fuera de los esquemas tradicionales de financiamiento para adquirir una casa.

La estrategia forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, con el que el Gobierno de México busca garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias con menores ingresos. En Michoacán, esta política pretende beneficiar a miles de personas mediante la construcción de nuevos hogares y el desarrollo de comunidades con acceso a servicios básicos.

Las autoridades señalaron que las viviendas entregadas fueron construidas con espacios adecuados para las familias y con infraestructura que les permita mejorar su calidad de vida. Además, resaltaron que el programa prioriza a quienes nunca habían tenido la oportunidad de acceder a una vivienda propia.

De acuerdo con la Sedatu, el plan nacional contempla una importante generación de empleos directos e indirectos gracias a la construcción de viviendas, además de impulsar la economía local mediante la contratación de mano de obra y la compra de materiales en las distintas regiones del país. En Michoacán se estima que el programa beneficiará a más de 295 mil personas y contribuirá a la creación de más de 600 mil empleos directos e indirectos.

Durante el evento, algunas de las familias beneficiarias compartieron que tener una casa representa un cambio importante en sus vidas, ya que ahora contarán con un patrimonio para sus hijos y mayor tranquilidad para el futuro.

Las autoridades federales subrayaron que la vivienda no debe considerarse un privilegio, sino un derecho para todas las personas, por lo que el Gobierno de México continuará impulsando programas enfocados en quienes por muchos años no pudieron acceder a créditos del Infonavit o del Fovissste.

Asimismo, se explicó que el Programa de Vivienda para el Bienestar también busca reducir las desigualdades sociales, brindando oportunidades a trabajadores independientes, comerciantes, campesinos y otras personas que laboran en la economía informal y que no cuentan con prestaciones de seguridad social.

La Sedatu destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha permitido acelerar la construcción y entrega de viviendas, además de garantizar que los desarrollos cuenten con servicios e infraestructura para ofrecer mejores condiciones de vida a las familias.

Las autoridades reiteraron que el programa continuará expandiéndose en Michoacán y en otras entidades del país con el propósito de que más personas puedan acceder a una vivienda digna. Indicaron que esta estrategia forma parte del compromiso del Gobierno de México de reducir el rezago habitacional y mejorar el bienestar de las familias que por décadas permanecieron sin acceso a este derecho.