¿Cuándo abre el Museo del Gato en CDMX? Conoce la ubicación, horarios y precios

Museo del Gato en CDMX | Conoce la nueva atracción para los amantes de los michis. (Camila Ayala Benabib)

A partir de agosto, abrirá sus puertas el Museo del Gato, una experiencia inmersiva que combinará tecnología, arte y actividades para conocer más sobre la historia y curiosidades de nuestros queridos “michis”.

¿Cuándo abre el Museo del Gato en CDMX?

Iniciará operaciones el 8 de agosto y recibirá a los visitantes en grupos de hasta 60 personas por hora, con el objetivo de ofrecer una experiencia más personalizada.

¿Dónde está ubicado el Museo del Gato?

El recinto se encuentra en Paseo de la Reforma 87, en la Ciudad de México, una ubicación de fácil acceso para quienes deseen visitar este nuevo atractivo dedicado al mundo felino.

¿Qué habrá en el Museo del Gato?

El recorrido estará dividido en tres salas temáticas donde los asistentes podrán descubrir el origen de los gatos, su evolución, su papel en distintas culturas y el funcionamiento de sus sentidos.

La experiencia incluirá realidad virtual, juegos interactivos y actividades inmersivas, todo acompañado por Sissi, una gatita que fungirá como guía durante el recorrido.

Además, el museo contará con un Coffee Bar & Boutique, donde habrá bebidas, postres temáticos y souvenirs inspirados en los gatos.

El proyecto, desarrollado por el equipo creador de La Gatería (considerado el primer cat cafe de América Latina), incorporará un programa de donaciones para apoyar una unidad móvil de esterilización de perros y gatos en comunidades vulnerables de la Ciudad de México y sus alrededores.

Horarios del Museo del Gato

El museo operará con los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 11:00 a 21:00 horas.

Sábados: de 10:00 a 21:00 horas.

Domingos: de 10:00 a 20:00 horas.

Precio de los boletos del Museo del Gato

Los boletos tendrán diferentes costos según el día de la visita: