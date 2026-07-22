Marcha para exigir el regreso del examen de ingreso a la UNAM presencial: Fecha y horario Tras los resultados del examen de la UNAM 2026, aspirantes convocan a una marcha en Ciudad Universitaria (CUARTOSCURO.COM)

Aspirantes no seleccionados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocan a una marcha hacia Ciudad Universitaria para exigir el regreso a la modalidad presencial del examen de ingreso a licenciatura, tras denunciar el posible uso de inteligencia artificial para cometer fraude.

El pasado viernes 17 de julio se publicaron los resultados para el ingreso a licenciatura de la UNAM 2026, donde, a pesar de que 158,712 aspirantes presentaron la prueba, solo fueron seleccionados 21,962.

No obstante, aunque la universidad anunció haber suspendido el 2% de los exámenes por irregularidades detectadas, usuarios destacaron una notable alza en los aciertos mínimos para ingresar.

Tras los resultados, usuarios comenzaron a señalar que la aplicación del examen de la UNAM en línea habría facilitado que personas hicieran trampa, lo que explicaría el significativo aumento en los aciertos mínimos.

¿Cuándo y a qué hora es la marcha por el examen presencial de la UNAM?

De acuerdo con la convocatoria lanzada por usuarios en redes sociales, se tiene previsto que la marcha para exigir el regreso del examen para el ingreso a licenciatura en modalidad presencial se lleve a cabo el próximo lunes 27 de julio de 2026.

La cita es a las 11:00 horas y los puntos de reunión son las estaciones del Metro Ciudad Universitaria e Insurgentes Sur; desde ahí, los contingentes se dirigirán a la Biblioteca Central en CU.

De acuerdo con la convocatoria, el motivo de la marcha es el aumento de más de 20 aciertos por carrera, así como las irregularidades que podrían indicar fraude. Sin embargo, su exigencia principal es que, si no hay alguna solución este año, se pide el regreso definitivo a los exámenes presenciales y controlados para el próximo ciclo.

“¡Que se evalúe el conocimiento, no la astucia por hacer trampa!”, es parte de la consigna principal de la marcha.

¿Qué ha dicho la UNAM sobre la modalidad del examen de admisión?

Por su parte, en un nuevo comunicado de la UNAM publicado el martes 21 de julio, la universidad dio a conocer que el rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó un informe sobre el proceso de selección de ingreso a licenciatura 2026 con información detallada de este y de los resultados de los exámenes.

Asimismo, el rector de la UNAM anunció la creación de una comisión técnica, conformada por expertas y expertos universitarios que revisarán el reporte y atenderán todos los factores que pudieron haber interferido en el desempeño de los estudiantes.

Del mismo modo, la UNAM informó que continúa atendiendo las solicitudes de revisión de examen para todo aquel que lo requiera, además de quienes tuvieron cancelada su participación.