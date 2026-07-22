¿Te quedaste sin trabajo? Así puedes retirar dinero de tu cuenta del ISSSTE

La disposición de lo ahorrado en la cuenta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es un derecho que te permite disponer de una parte de tus ingresos que se han acumulado en la Cuenta Individual de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).

Este beneficio te acompañará durante tu vida laboral y es un respaldo al momento de pensionarte, por lo que ahora la ley permite disponer de tus recursos si te quedaste sin trabajo o tienes una situación específica, con la finalidad de brindar una estabilidad económica durante el desempleo.

¿Cuáles son los requisitos para retirar dinero de la cuenta del ISSSTE?

Las autoridades solicitan un certificado emitido por el instituto que se otorga a partir del día 46 de haber perdido el trabajo así como:

No haber realizado un retiro por desempleo durante los cinco años anteriores

Contar con una cuenta individual de Afore

Tener un expediente de identificación actualizado

¿Cómo se tramita el Retiro por Desempleo?

Antes de solicitar este beneficio, deberás presentarte en la Delegación Estatal o Regional del ISSSTE que te corresponda, para solicitar los documentos. Una vez reunidos, acércate a la Afore que administra tu cuenta individual y solicita tus fondos.

¿Cuánto se puede retirar?

Debes considerar que, dependiendo del régimen bajo el cual cotices, será el porcentaje aplicado para obtener el monto establecido.

En caso de estar bajo el Régimen de Cuentas Individuales, podrás obtener la cantidad que resulte menor entre 75 días de tu sueldo base de los últimos cinco años o, en caso contrario, aplicar el 10% del saldo registrado en la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Si se cotiza bajo el Régimen del Artículo Décimo Transitorio, se puede solicitar hasta el 10% del saldo reflejado en la Subcuenta de Retiro.

¿Se ve reflejado el Retiro por Desempleo en mi pensión?

Según lo establecido en la ley, el retiro monetario que realizan las personas que perdieron su empleo de su Cuenta Individual disminuye en igual proporción a los años cotizados.