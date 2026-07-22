Violencia patrimonial, digital y económica: las agresiones que mujeres denuncian sin respuesta en México

Mujeres Perspectiva de Género Durante la sesión señalaron que la violencia debe atenderse desde una justicia cercana, sensible e incluyente. (Especial)

Mujeres que aseguran ser víctimas de violencia familiar, patrimonial, económica y digital hicieron un llamado público a las autoridades para que sus denuncias sean atendidas con apego a la ley, perspectiva de género y sin dilaciones, al señalar que los procesos relacionados con sus casos permanecen sin avances, mientras enfrentan situaciones que, afirman, ponen en riesgo su seguridad y la de sus familias.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, el diputado federal Felipe Delgado Carrillo afirmó que el objetivo del encuentro fue dar visibilidad a casos que ya se encuentran documentados y en proceso ante las autoridades, así como brindar un espacio para que las víctimas compartieran sus testimonios.

“Estamos aquí para darle voz a mujeres cuyos casos ya están documentados y que necesitan que la justicia avance. Lo menos que podemos hacer es acompañarlas y visibilizar sus historias”, expresó el legislador.

Una de las participantes fue Yari Márquez, madre de dos menores, quien aseguró que decidió hacer pública su historia por temor a que las denuncias que ha presentado no reciban una respuesta oportuna.

“No estoy aquí para llamar la atención; estoy aquí porque tengo miedo. Tengo mucho miedo de que algo me suceda, de que vaya a la cárcel injustamente, de que pierda a mis hijos o, peor aún, de que pierda la vida.”

Durante su intervención, afirmó haber denunciado presuntos actos de violencia física, psicológica, institucional, emocional, económica y patrimonial, además de presentar denuncias, fotografías, videos, certificados médicos y otros elementos de prueba ante las autoridades competentes.

Sin embargo, sostuvo que la carpeta de investigación iniciada por violencia intrafamiliar continúa sin avances, mientras que otros procedimientos iniciados en su contra han sido atendidos con rapidez.

Asimismo, hizo un llamado para que las instituciones actúen antes de que sea demasiado tarde.

“No quiero convertirme en una estadística más. Mis hijos necesitan justicia, no condolencias. Las señales existen, las denuncié, las documenté y las entregué a las autoridades. Lo único que falta es que alguien actúe antes de que sea demasiado tarde.”

Yari Márquez también solicitó la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; de la Fiscalía; del Poder Judicial y de las autoridades competentes para que su caso sea atendido conforme a la ley y con perspectiva de género.

En la conferencia también participó la empresaria Liliana Patiño Terrazas, quien aseguró enfrentar un proceso derivado de presuntos actos de violencia patrimonial y digital que, dijo, han afectado el patrimonio que construyó durante más de 30 años de trabajo.

De acuerdo con su testimonio, además de la violencia física que afirma haber sufrido, enfrenta presuntos robos, abuso de confianza, intervención de comunicaciones, suplantación de identidad y ataques cibernéticos, cuyas carpetas de investigación, aseguró, no han registrado avances.

“Tengo miedo. Tengo miedo de que me hagan algo para que yo no me defienda, para que yo no defienda el patrimonio que he construido con trabajo y esfuerzo durante 30 años.”

Patiño solicitó que las investigaciones relacionadas con su caso continúen su curso y que las autoridades garanticen el acceso a la justicia.

Durante el encuentro, la magistrada Erika Isela Castillo Vega, presidenta de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, señaló que la violencia debe atenderse desde una justicia cercana, sensible e incluyente.

“La violencia no empieza con el primer golpe; empieza cuando la persona que la recibe piensa que está sola.”

Asimismo, exhortó a las mujeres que viven situaciones de violencia a denunciar y recordó que existen mecanismos de protección que pueden activarse cuando existe riesgo para su integridad.

Por su parte, la abogada Leticia Josefina Cordero señaló que el acceso a la justicia debe garantizarse con respeto al debido proceso y recordó que la justicia debe aplicarse sin distinción.

La conferencia concluyó con un llamado de las participantes a las autoridades competentes para dar seguimiento a los casos expuestos y garantizar que las investigaciones se desarrollen conforme a la ley. El diputado Felipe Delgado Carrillo reiteró que el propósito del encuentro fue brindar un espacio para visibilizar estos testimonios y acompañar la exigencia de acceso a la justicia.