Andrés Mijes pide a la ASF auditar obras de Samuel en Nuevo León; también solicita revisar su propia administración

Reto a Samuel Andrés Mijes solicitó a la ASF que audite las obras emblemáticas de Samuel Garcia en Nuevo León. (Especial y Cuartoscuro)

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una auditoría al ejercicio de los recursos federales destinados a diversas obras de infraestructura en Nuevo León, al considerar que varios proyectos de relevancia permanecen inconclusos. La petición también incluye una revisión a la administración municipal que él encabeza.

Desde la Ciudad de México, Mijes presentó formalmente la solicitud acompañado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y legisladores de Morena en el Congreso de la Unión. El planteamiento busca que el órgano fiscalizador revise tanto las obras estatales financiadas con recursos federales como el manejo de esos recursos en el municipio de Escobedo.

Mijes asegura que la transparencia debe aplicarse a todos

Durante una conferencia de prensa, el alcalde afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas deben aplicarse sin distinciones y sostuvo que solicitar auditorías no representa un acto de persecución política.

“Pedir cuentas no es ni perseguir ni faltar el respeto. Pedir cuentas es una exigencia democrática. La Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido clara: los gobiernos deben actuar con honestidad, transparencia y rendición de cuentas”, declaró.

También lanzó un mensaje dirigido al gobernador de Nuevo León.

“La confianza se gana dando la cara, no buscando protección desde el poder. Lo digo fuerte y claro: mentir desde el poder es cobardía. Gobernar con mentiras es traición”.

¿Qué obras de Nuevo León busca revisar la ASF?

La solicitud entregada a la Auditoría Superior de la Federación plantea revisar el uso de recursos federales destinados a proyectos estratégicos de Nuevo León, entre ellos:

Las obras del Metro.

Los proyectos relacionados con el Mundial de Futbol.

La Carretera Interserrana.

Proyectos hidráulicos.

Otras obras ejecutadas con recursos federales.

Mijes explicó que, en caso de detectarse posibles irregularidades, deberán ser las instituciones competentes las que determinen las acciones correspondientes.

El alcalde también pide revisar su administración

El presidente municipal aseguró que no teme ser auditado y afirmó que su gobierno está dispuesto a someterse al mismo escrutinio que exige para el resto de las autoridades.

“Hoy vengo a que se revise mi gestión. Tengo las manos limpias y eso me enorgullece como alguien que aspira a Defender la Transformación y la Soberanía en TODO Nuevo León”, expresó.

Además, sostuvo que Nuevo León “ya tuvo suficiente del ‘modo party’ de Samuel García”, por lo que consideró que es momento de exigir cuentas claras sobre el destino de los recursos públicos.

La solicitud ante la ASF se suma a la presentada la semana pasada ante la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, con el objetivo de esclarecer el uso de recursos públicos destinados a distintos proyectos de infraestructura en la entidad.