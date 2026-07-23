Aseguran más de 200 mil cigarrillos falsos en el AICM

Mercancía Cigarrillos falsos asegurados en el AICM. (SSPC)

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), identificó un cargamento de 236 mil 400 cigarrillos presuntamente apócrifos en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La detección, informaron autoridades, se realizó durante las acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones de comercio exterior. El embarque tenía un peso aproximado de mil 900 kilos.

Las instituciones a cargo detallaron que la identificación de esta operación fue resultado de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa de manera coordinada con Semar para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, detectar posibles inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren una revisión especializada.

Asimismo, el análisis integral de la operación permitió robustecer los mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo, fortaleciendo las capacidades institucionales de control y supervisión en las aduanas del país.