La nueva generación del CJNG: así quedó la estructura del cártel... ¿quiénes son los capos que integran la cúpula?

La nueva generación del CJNG Tras la muerte del "Mencho", el Departamento del Tesoro de Estados Unidos definió la nueva estructura del grupo criminal. (Fotoarte con imágenes de Cuartoscuro y Departamento del Tesoro)

Cinco meses después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, sin que hubiera afectaciones al Mundial 2026, como se temía, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas del mundo, atraviesa por un cambio en su estructura, con el surgimiento de nuevos capos.

Lo anterior provocado, además, por distintos golpes que les ha propinado la autoridad federal, comandada por Omar García Harfuch, como la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, así como el propio operativo que culminó con el deceso del “Mencho” en febrero pasado.

Así quedó la estructura del CJNG tras muerte de Nemesio Oseguera

La nueva embestida financiera de los gobiernos de Estados Unidos y México contra CJNG reveló cómo quedó integrada la presunta estructura de mando del grupo criminal tras la muerte de su fundador.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas al CJNG, organización que la administración del presidente Donald Trump mantiene designada como grupo terrorista extranjero.

Las medidas buscan afectar las redes de financiamiento y operación del cártel para limitar el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo al organigrama difundido por las autoridades estadounidenses, la presunta nueva estructura del CJNG estaría encabezada por Juan Carlos González, alias “Pelón”, identificado como el líder del grupo. Debajo de él aparecen Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, y Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, como operadores de alto nivel.

En un siguiente escalón figuran Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, quienes son señalados como integrantes de la estructura operativa y financiera del cártel, según el esquema presentado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Estructura del CJNG Así quedó la cadena de mando del cártel tras la muerte del "Mencho". (Departamento del Tesoro)

¿Quién es Juan Carlos González, señalado como nuevo líder del CJNG?

Según el Departamento del Tesoro, Juan Carlos González, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, asumió el liderazgo del CJNG después de la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, quien era su padrastro.

Además de las sanciones económicas, el Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.

Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, mantiene un vínculo familiar directo con el fundador del CJNG.

Aunque no es hijo biológico de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, es su hijastro, ya que su madre, Rosalinda González Valencia, conocida como “La Jefa”, estaba casada con el líder del cártel.

Su padre biológico es Armando Valencia Cornelio, fundador del extinto Cártel del Milenio, por lo que “El Pelón” también forma parte del clan Valencia, una familia con amplia influencia en el narcotráfico en el occidente de México.

¿Quiénes son los otros capos que integran la nueva cúpula del CJNG?

Junto a Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, nuevo líder del CJNG, aparecen Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, y Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, identificados como dos de los principales operadores de la organización.

Según el Tesoro, “El Jardinero” controlaba amplias zonas de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas antes de ser detenido en abril de 2026, además de dirigir una extensa red de jefes de plaza, operadores financieros, familiares y empresas presuntamente utilizadas para ocultar recursos obtenidos de actividades ilícitas.

La estructura también incluye a Julio Alberto Castillo Rodríguez, Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; y Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”, quienes fueron nuevamente sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como integrantes de la cúpula del CJNG.

Aunque el Departamento del Tesoro no detalla funciones específicas para cada uno, los ubica dentro del núcleo de liderazgo de la organización y los considera parte de la red que mantiene la operación del cártel tras la muerte de “El Mencho”.

Además del relevo en la dirigencia, el Gobierno de Estados Unidos sostiene que el CJNG mantiene una estructura basada en redes familiares, operadores regionales y empresas presuntamente utilizadas para administrar recursos, lavar dinero y sostener actividades relacionadas con el tráfico de drogas, el robo y contrabando de combustible, así como otros negocios ilícitos.

Funeral del "Mencho" ZAPOPAN, JALISCO. 02MARZO2026.- Fue trasladado el cuerpo del líder de Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, al Panteón del Recinto de la Paz, quien fue abatido por autoridades federales en Tapalpa el domingo 22 de febrero. En el lugar se desplegó un fuerte operativo por parte de la Guardia Nacional, Personal Militar y Policía del Estado. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Estados Unidos y México coordinan bloqueo financiero

Como parte de la misma operación, el Gobierno de México informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó las cuentas de las mismas personas y empresas señaladas por Estados Unidos.

La dependencia explicó que las acciones forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

Tras las sanciones impuestas por la OFAC contra 39 personas y 16 empresas, la UIF realizó un análisis en el que identificó posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellas movimientos en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

Asimismo, detectó posibles inconsistencias entre los ingresos declarados ante las autoridades fiscales y los recursos observados dentro del sistema financiero.

La UIF concluyó, con base en sus análisis, que varias de las empresas investigadas presentan características compatibles con compañías fachada o estructuras corporativas con actividad económica limitada o inexistente.

Por ello, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) e incorporó a las personas señaladas por Estados Unidos a la Lista de Personas Bloqueadas, además de incluir a otros ocho individuos que, de acuerdo con las autoridades mexicanas, formarían parte de la misma red financiera del CJNG.

Entre las empresas investigadas se encuentran negocios dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas y compañías del sector gasero.