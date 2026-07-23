Nacionalidad española ¿Quieres ser “campeón del mundo”? Esto necesitas para solicitar nacionalidad española en México (Pexels)

Tras la reciente victoria de la selección española en la final de la Copa del Mundo 2026, el interés por vincularse con la nación española ha alcanzado altos niveles de interés. Obtener la ciudadanía del país europeo no solo representa un motivo de orgullo cultural, sino que también abre las puertas a residir, trabajar y transitar libremente por los estados miembros de la Unión Europea. Para los ciudadanos mexicanos, el proceso cuenta con ventajas legales significativas gracias a los convenios históricos de España.

¿Cuáles son las principales vías para tramitar la ciudadanía española desde México?

Existen distintas alternativas jurídicas para obtener la nacionalidad, según la situación particular de cada solicitante:

Nacionalidad por residencia reducida: Por ser ciudadano de un país iberoamericano, los mexicanos pueden solicitar la ciudadanía tras acreditar únicamente 2 años de residencia legal y continuada en España (a diferencia del plazo general de 10 años que se exige a otras nacionalidades).

(a diferencia del plazo general de 10 años que se exige a otras nacionalidades). Ley de Memoria Democrática (Ley de Nietos): Permite obtener la ciudadanía a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio o debieron renunciar a su nacionalidad.

que sufrieron exilio o debieron renunciar a su nacionalidad. Nacionalidad por opción o filiación: Aplica para quienes sean hijos directos de un padre o madre que haya sido originariamente español y nacido en territorio español.

Nacionalidad por matrimonio: Aquellos mexicanos casados con un ciudadano o ciudadana española pueden tramitarla tras cumplir 1 año de residencia legal en España junto a su cónyuge.

¿Qué requisitos y documentos básicos se deben presentar en el Consulado?

Para iniciar formalmente el expediente ante el Consulado General de España en México, los aspirantes deben reunir una carpeta con la siguiente documentación en original y copia:

Solicitud oficial: Formulario de declaración de datos debidamente completado.

Acta de nacimiento mexicana: Copia certificada y actualizada del Registro Civil, debidamente apostillada por la Secretaría de Gobernación.

Pasaporte mexicano vigente: Identificación oficial con validez mínima requerida.

Prueba de filiación o antecedentes: Según la vía elegida, se deberán adjuntar los certificados de nacimiento españoles de los padres o abuelos, o la constancia de residencia legal en España.

Acreditación de exámenes CCSE y DELE: Presentar los certificados de aprobación de las pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), gestionadas por el Instituto Cervantes (los mexicanos están exentos de la prueba de idioma DELE).

También debes presentar un documento oficial apostillado que demuestre la ausencia de registros criminales en México y en los países donde haya residido el solicitante en los últimos cinco años.