Cronología del caso Ernesto Ruffo estatus legal al momento por huachicol fiscal (FGR)

Tras más de 24 horas de audiencia, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega vinculó formalmente a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, junto con otros siete presuntos implicados.

Esta resolución se emitió gracias a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que presuntos responsables serán procesados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Al ser vinculado Ernesto Guillermo Ruffo Appel, junto con otros cuatro acusados, seguirán su proceso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Mientras que dos más llevarán su proceso en prisión domiciliaria. Además, la última de las personas de este grupo delictivo será recluida en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso contra Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N”, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Juan “N” y Luis “N”, por delincuencia organizada y contrabando, mientras… pic.twitter.com/L9ytUhzJ3g — FGR México (@FGRMexico) July 23, 2026

¿Por qué fue detenido Ernesto Ruffo?

Durante una conferencia de prensa en 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la empresa Ingemar, dirigida por Ernesto Ruffo, estaba siendo investigada por presunto huachicoleo y operaciones financieras ilícitas en México.

Las autoridades señalaron al exfuncionario como una de las piezas claves en el trasiego de gasolina desde Estados Unidos; se descubrió que la empresa declaraba como aceite quemado o residuos su contenido para evitar el pago de los aranceles.

También se le atribuían operaciones por más de 3 mil millones de pesos y realizar cambio monetario de mil millones de dólares, marcando sus operaciones transfronterizas y lavado de dinero.

Asimismo, fue relacionada con el decomiso de 15 millones de litros de hidrocarburo en Coahuila, que eran transportados en ferrotanques.

Después de las declaraciones, el empresario y exgobernador de Baja California negó las investigaciones en su contra o de la empresa. En los meses de septiembre se difundió que la FGR giró una orden de aprehensión en su contra, pero la información nunca se confirmó.

Durante 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre el aseguramiento de sus cuentas y, durante ese periodo, su hija Verónica Ruffo solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México ayuda y protección ante la situación legal de su padre y por el constante hostigamiento.

Al momento de la detención de Ernesto Ruffo el pasado 16 de julio de 2026, las autoridades lograron reunir la información necesaria para dictar su prisión preventiva.

Asimismo, la UIF negó el congelamiento de las cuentas bancarias de Verónica.

¿Quién es Ernesto Guillermo Ruffo Appel?

Ernesto Guillermo Ruffo Appel es un ingeniero y empresario que ganó la presidencia de Ensenada, Baja California, en 1986. Después de tres años, ganó la candidatura a la gubernatura de Baja California, la cual fue considerada un precedente para el partido que representaba.