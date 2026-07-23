CFE y municipios de Yucatán acuerdan acciones para reforzar el servicio eléctrico

CFE

Con la meta de mejorar el suministro de energía eléctrica en Yucatán, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reunió a autoridades estatales y municipales para definir prioridades y fortalecer la coordinación en torno a las necesidades que enfrenta cada región de la entidad.

Durante el encuentro, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja, subrayó que el trabajo conjunto con las y los alcaldes permitirá conocer de primera mano los retos que existen en cada municipio y diseñar acciones específicas para atenderlos, en línea con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de mantener cercanía con las comunidades.

“Para nosotros es muy importante escuchar directamente a las presidentas y los presidentes municipales, porque son quienes conocen de primera mano lo que sucede en sus comunidades. A partir de esta reunión vamos a definir acciones concretas en cada municipio y, junto con ustedes, establecer las prioridades de atención”, señaló.

En la mesa de trabajo participaron autoridades de Umán, Progreso, Kanasín, Tizimín, Valladolid, Tunkás, Ticul, Izamal, Tecoh, Acanceh, Hunucmá y Mérida, quienes presentaron las principales necesidades relacionadas con el crecimiento de la demanda eléctrica, así como los requerimientos de mantenimiento e infraestructura en colonias, comisarías y zonas costeras.

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, destacó la importancia de planear el desarrollo urbano de manera coordinada para responder al crecimiento de la ciudad y de los nuevos complejos habitacionales.

Por su parte, el presidente municipal de Progreso, Erik Rihani González, propuso reforzar las labores preventivas de poda y mantenimiento ante el incremento de habitantes durante la temporada vacacional y el periodo de huracanes.

De manera general, las autoridades coincidieron en que es necesario sustituir postes deteriorados, revisar la capacidad de transformadores y reforzar el mantenimiento preventivo para disminuir las interrupciones en el suministro eléctrico.

Como respuesta a los planteamientos de los municipios, la CFE informó que Yucatán cuenta con capacidad suficiente en materia de generación y transmisión de energía, por lo que los trabajos actuales están enfocados en fortalecer y modernizar la red de distribución en las zonas con mayor crecimiento urbano y turístico.

Entre los avances dados a conocer se encuentra la ampliación de la capacidad de transformación en Progreso, que pasó de 30 a 60 MVA, además de la adquisición del terreno donde será construida la nueva subestación Conkal, proyecto que permitirá atender el crecimiento del corredor de Cholul y del norte de Mérida.

La empresa también reportó que continúa con la modernización de circuitos eléctricos, la sustitución de transformadores y la reubicación de líneas instaladas en zonas de difícil acceso, con el objetivo de facilitar su mantenimiento y mejorar la continuidad del servicio.

Como resultado de la reunión, la CFE y los gobiernos municipales acordaron elaborar planes de atención específicos para cada comunidad, establecer prioridades y dar seguimiento a las obras y trabajos de mantenimiento que se realicen en la entidad.

Estos compromisos forman parte de la Mesa Permanente de Coordinación creada el pasado 29 de junio entre la Comisión Federal de Electricidad y los gobiernos estatales, mecanismo que ahora también incluirá a los municipios mediante canales directos de comunicación, reuniones periódicas y la revisión constante de avances.

La empresa pública adelantó que continuará realizando encuentros con más municipios de Yucatán y que entre finales de agosto y principios de septiembre se llevará a cabo una nueva reunión para evaluar los resultados obtenidos, actualizar las prioridades y revisar los pendientes que continúen en proceso.