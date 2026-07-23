ATDT y SM impulsan estrategia con plataformas digitales contra la violencia hacia las mujeres en internet

Acoso redes sociales

Las redes sociales se han convertido en parte de la vida cotidiana, pero también en espacios donde miles de mujeres enfrentan distintas formas de violencia. Con ese panorama, el Gobierno de México y las principales plataformas digitales anunciaron una estrategia conjunta para reforzar la prevención, la atención y la difusión de herramientas que ayuden a construir entornos digitales más seguros.

La Secretaría de las Mujeres junto a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), así como Google, YouTube, Meta y TikTok, informaron que pondrán en marcha diversas acciones como parte del Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital.

Campañas de prevención cada 25 de mes

Como parte de este acuerdo, cada día 25 se difundirán mensajes educativos y preventivos desde las cuentas oficiales de la Secretaría de las Mujeres, la ATDT y las plataformas participantes para informar, sensibilizar y prevenir las distintas formas de violencia digital.

La estrategia se desarrollará en el marco del Día Naranja, iniciativa internacional que busca promover acciones para prevenir la violencia contra mujeres y niñas y fomentar su derecho a vivir libres de cualquier tipo de agresión.

Los contenidos estarán enfocados en fortalecer la cultura de la seguridad digital, incentivar el uso responsable de las plataformas y contribuir a la construcción de espacios virtuales libres de violencia.

Acuerdo busca fortalecer la seguridad digital

El convenio contempla una serie de acciones conjuntas entre autoridades, empresas tecnológicas y especialistas de la sociedad civil.

Entre ellas se encuentra la revisión de las normas comunitarias de las plataformas para formular propuestas de mejora, el desarrollo de campañas para promover una convivencia digital respetuosa y motivar a las personas usuarias a denunciar casos de violencia a través de los canales disponibles.

También se prevé explicar qué ocurre después de realizar un reporte, incluyendo los casos en que se elimina contenido, las herramientas para limitar el contacto con personas agresoras y las situaciones en las que las plataformas pueden dar vista a autoridades como fiscalías, la Guardia Nacional o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Capacitación para creadores de contenido

Otro de los ejes del acuerdo será la elaboración de materiales educativos dirigidos a creadoras, creadores de contenido y personas usuarias sobre el uso responsable de las plataformas y las herramientas de seguridad disponibles.

La Secretaría de las Mujeres trabajará junto con especialistas y las empresas tecnológicas para desarrollar contenidos que contribuyan al cambio cultural y promuevan entornos digitales más inclusivos y respetuosos.

Asimismo, se impulsará una Cartilla de Seguridad Digital, además de generar información accesible para sensibilizar sobre el uso responsable de las tecnologías.

Atención a víctimas y mejora en los mecanismos de denuncia

Las instituciones también acordaron fortalecer los mecanismos de atención para mujeres víctimas de violencia digital.

Entre las acciones previstas está la creación de una guía que explique cómo reportar contenidos en las distintas plataformas y cómo utilizar las herramientas de protección disponibles.

Además, se buscará reforzar los protocolos de denuncia para facilitar el contacto de las víctimas con canales de apoyo y atención, incluyendo mayor visibilidad a la línea 079, opción 1, para recibir primeros auxilios emocionales.

El acuerdo también contempla mesas de trabajo entre autoridades, plataformas y especialistas para intercambiar experiencias, mejorar los protocolos de atención y agilizar los procesos relacionados con la eliminación de contenidos que vulneren la dignidad de las mujeres.

Cooperación con autoridades y combate a contenidos violentos

Las empresas participantes también trabajarán para fortalecer las medidas contra contenidos relacionados con violencia, abuso y explotación sexual, especialmente cuando involucren a menores de edad.

Entre los compromisos figura impulsar herramientas que permitan bloquear cuentas agresoras, restringir comentarios e interacciones no deseadas y facilitar el retiro de contenido íntimo o violento sin afectar la cadena de custodia digital cuando existan investigaciones.

Además, se avanzará en la creación de mecanismos de coordinación con fiscalías, ministerios públicos y policías cibernéticas para fortalecer la atención a víctimas y mejorar la cooperación en los casos que impliquen la comisión de delitos.

Con esta estrategia, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, junto con Google, Meta, YouTube y TikTok, reiteró su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a prevenir la violencia digital y garantizar espacios más seguros para mujeres, adolescentes y niñas.