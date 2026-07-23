Se destaca el impacto económico de la comunidad latina en E. U. y rinde homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el MAPA

Cuauhtémoc Cárdenas

Durante las actividades de la Cumbre MAPA (MAPA Summit), se presentaron datos económicos reveladores sobre el peso de la comunidad latina y mexicana en Estados Unidos, desmontando estereotipos infundados mediante indicadores oficiales del Departamento del Trabajo, del Censo y del Comercio estadounidense. Asimismo, el encuentro reservó un momento de alto valor simbólico para otorgar un reconocimiento especial por su trayectoria de vida al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, una de las figuras más emblemáticas en la construcción de la democracia en México y defensor incansable de la soberanía y los derechos de la población migrante.

La fuerza económica latina: Una potencia de escala mundial

En la presentación de reportes económicos recientes difundidos en cadenas internacionales de finanzas como CNBC y Bloomberg se destacó cómo la población latina ha dejado de ser únicamente un grupo demográfico relevante para convertirse en el verdadero motor del crecimiento económico en E. U.:

Aporte al Producto Interno Bruto (PIB). La contribución económica de la comunidad latina en Estados Unidos alcanza los 4.4 trillones (millones de millones) de dólares. Si los latinos en EE. UU. constituyeran un país independiente, representarían la cuarta economía más grande del mundo.

Poder de consumo y crecimiento: El consumo total de esta población asciende a 2.8 trillones de dólares. A diferencia de generaciones anteriores de inmigrantes que carecían de formación universitaria, la juventud latina actual muestra altas tasas de graduación, empleo profesional y creación de empresas a través del emprendimiento.

Estatus legal e integración: Los datos del Censo desmienten las narrativas de criminalización: el 89% de los latinos vive legalmente en EE. UU., siendo el 81% de ellos ciudadanos estadounidenses. Además, entre la juventud menor de 18 años, el 94% nació en suelo americano.

Impacto demográfico y dinamismo regional: Casi el 28% de los menores de 18 años en EE. UU. son latinos. Esta fuerza laboral y de consumo ya no se concentra únicamente en los estados fronterizos o tradicionales, sino que se ha expandido aceleradamente hacia estados del Medio Oeste como Wisconsin, Michigan, Pennsylvania y Massachusetts, donde se registra el mayor dinamismo emprendedor.

Espíritu emprendedor y patrimonio: La comunidad latina registra un índice de creación de empresas un 2.3% superior al promedio de cualquier otra comunidad en Estados Unidos, posicionándose también a la cabeza en la adquisición de vivienda propia.

Homenaje al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas: Democracia, Igualdad y Soberanía

Uno de los momentos más significativos de la cumbre fue la entrega del reconocimiento de vida al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en mérito a su incansable compromiso con la democratización de México, la justicia social y el fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos. Continuidad de un legado, durante la entrega se remarcó cómo Cárdenas ha dado continuidad al legado patriótico de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas, impulsando desde 1988 la movilización pacífica contra el autoritarismo, la defensa de la soberanía nacional y la protección de los derechos humanos de la población vulnerada.

Fue un pionero de la política en la capital, se destacó su hito de 1997 al convertirse en el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México electo de manera democrática por la oposición, abriendo camino al pluralismo y preservando la tradición mexicana de asilo y solidaridad internacional hacia los perseguidos políticos y migrantes.

Al recibir el galardón, Cuauhtémoc Cárdenas enfatizó que la democracia no se agota en el conteo de votos durante las elecciones, sino que su valor supremo debe ser siempre la igualdad real entre las sociedades y las comunidades.

Cárdenas agradeció la labor de las organizaciones migrantes e hispanas por mantener vivas sus raíces con América Latina, llamando a mantener la unidad, la fraternidad transfronteriza y la defensa firme de los derechos democráticos frente a cualquier corriente antidemocrática o belicista en el mundo.