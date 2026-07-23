Caen “Kado” y Óscar “N”, traficantes de droga y objetivos prioritarios en Yucatán y Nayarit

Detenidos Kado y Oscar "N". (SSPC)

Fue detenido Héctor Manuel “N”, alias “Kado”, líder de una célula responsable de coordinar actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de realizar extorsiones, homicidios y otros hechos violentos en Baja California.

En Nayarit, fue detenido Óscar “N”, uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León, relacionado con distribución de droga, tráfico de armas y lavado de dinero. Además de abastecer de armamento a células delictivas y ser responsable de agresiones a autoridades, bloqueos e incendios en la entidad.

En el estado de Yucatán, autoridades informaron que a partir del intercambio de información con agencias de seguridad extranjeras, se obtuvieron datos relevantes sobre la ubicación y movilidad de Héctor Manuel “N”, uno de los principales líderes de una organización criminal, vinculado con los delitos de trasiego de drogas y extorsión en el estado de Baja California.

De este modo, agentes de seguridad implementaron un operativo en el municipio de Valladolid, donde tuvieron contacto con Héctor Manuel “N”, quien tras ser identificado y corroborar su identidad fue detenido.

En otra operación, en el estado de Nayarit, mediante vigilancias fijas y móviles agentes de campo identificaron un domicilio utilizado por Oscar “N”, objetivo prioritario para el gobierno del estado de Nuevo León y uno de los principales generadores de violencia en la entidad, además de estar vinculado a los delitos de distribución de drogas para las células delictivas independientes en el estado, tráfico de armas y lavado de dinero.

Los agentes de seguridad obtuvieron la orden de cateo para intervenir un inmueble en Bahía de Banderas, donde se detuvo a Oscar “N”, a quien se le aseguraron cargadores, cartuchos y diversa documentación.