México debe dar la cara al mundo para explicar los problemas del país: Kenia López

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López sostuvo que México debe dar la cara al mundo y acudir a los organismos multilaterales para explicar lo que sucede en el país donde se registra una crisis de personas desaparecidas, índices de violencia y narco política.
“Haber dejado la silla vacía de México tantos años en el ámbito internacional llevó a que el mundo piense que vivimos entre narcobloqueos, gobernados por narcopoliticos y con miedo constantemente”, lamentó.
López Rabadán alertó de la enorme crisis de desaparecidos, que al día de hoy ascienden a 135 mil 037, de acuerdo con el Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda, y sobre las carencias que padecen las madres buscadoras para encontrar a sus hijos.
“Es urgente que demos la cara al mundo y expliquemos qué es lo que está pasando en el país y qué estamos haciendo para solucionarlo por el bien de México y los mexicanos”, demandó
La panista recordó que somos, uno de los países más peligroso para ejercer el periodismo, además de que los funcionarios públicos locales viven y trabajan sin saber si van a regresar vivos a su casa con sus familias.
“Por una parte, el alcalde de Temoac, Morelos del PVEM es asesinado en sus oficinas con lujo de violencia y a la vista de todos, mis condolencias a su familia; por otra parte, Alejandro Leyva, periodista de Oaxaca fue asesinado después de haber sido señalado y estigmatizado por el equivalente a la mañanera de ese estado”, señaló.
Además, abundó, los jueces se eligen por acordeón y hay presos políticos como Ernesto Ruffo, subrayó.
Expuso que dejar a un forjador de la política mexicana en una prisión de alta seguridad es desproporcionado, en lugar de los secuestradores, los feminicidas, los asesinos y los políticos con poder corruptos que siguen en libertad.
“Necesitaron 36 horas de audiencia para intentar justificar una injusticia. Ernesto Ruffo es un preso político y se confirma con esta decisión”, indicó.