México debe dar la cara al mundo para explicar los problemas del país: Kenia López

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López acusa sobre crisis de desaparecidos en México

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López sostuvo que México debe dar la cara al mundo y acudir a los organismos multilaterales para explicar lo que sucede en el país donde se registra una crisis de personas desaparecidas, índices de violencia y narco política.

“Haber dejado la silla vacía de México tantos años en el ámbito internacional llevó a que el mundo piense que vivimos entre narcobloqueos, gobernados por narcopoliticos y con miedo constantemente”, lamentó.

López Rabadán alertó de la enorme crisis de desaparecidos, que al día de hoy ascienden a 135 mil 037, de acuerdo con el Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda, y sobre las carencias que padecen las madres buscadoras para encontrar a sus hijos.

“Es urgente que demos la cara al mundo y expliquemos qué es lo que está pasando en el país y qué estamos haciendo para solucionarlo por el bien de México y los mexicanos”, demandó

La panista recordó que somos, uno de los países más peligroso para ejercer el periodismo, además de que los funcionarios públicos locales viven y trabajan sin saber si van a regresar vivos a su casa con sus familias.

“Por una parte, el alcalde de Temoac, Morelos del PVEM es asesinado en sus oficinas con lujo de violencia y a la vista de todos, mis condolencias a su familia; por otra parte, Alejandro Leyva, periodista de Oaxaca fue asesinado después de haber sido señalado y estigmatizado por el equivalente a la mañanera de ese estado”, señaló.

Además, abundó, los jueces se eligen por acordeón y hay presos políticos como Ernesto Ruffo, subrayó.

Expuso que dejar a un forjador de la política mexicana en una prisión de alta seguridad es desproporcionado, en lugar de los secuestradores, los feminicidas, los asesinos y los políticos con poder corruptos que siguen en libertad.

“Necesitaron 36 horas de audiencia para intentar justificar una injusticia. Ernesto Ruffo es un preso político y se confirma con esta decisión”, indicó.