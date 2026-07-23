Impone EE.UU aranceles del 10 y 12.5 % a 60 países incluido México; “quedamos igual”: Ebrard

Marcelo Ebrard y Jamieson Greer mantienen activas las negociaciones y revisiones del T-MEC (Archivo)

El gobierno de Estados Unidos anunció aranceles de entre 10 y 12.5% a partir de este viernes para 60 países , incluido México, con el argumento de no haber tomado medidas suficientes sobre la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Ello tras una serie de investigaciones que consideran la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre los actos, políticas y prácticas de 60 economías en relación con el incumplimiento por parte de cada uno de los países.

El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció los aranceles por órdenes del presidente Donald Trump a los productos de economías que: imponen una prohibición a la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso pero no la aplican de manera efectiva.

“El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos ha mantenido una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, explicó

Sin embargo, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aclaró que México quedó excluido de este nuevo arancel pues el 80% de las exportaciones que cumplen con el Tratado México, Estados Unidos Canadá (T-MEC).

“Quedan excluidos todas las exportaciones de México más del 80% que cumplen con el Tratado de Libre Comercio que tenemos, el T-MEC, es decir, no hay cambio en eso”, explicó

En un posicionamiento a través de sus redes sociales, Ebrard detalló que para México se mantienen sin cambio el arancel de 10%, que ya aplicaba Estados Unidos, sólo que ahora es bajo la Sección 301.

El 10% que se prevé para México bajo la sección 301 –agregó--es el mismo 10% que teníamos hasta hoy bajo la sección 122. Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene.

“En síntesis, no vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy. Esto se publica porque mañana vence el plazo que tenían para hacerlo” insistió

Incluso presumió que mientras para otros países el arancel fue del 12.5 % para México se mantiene en el 10%.

Este jueves, el gobierno mexicano se reunió con el Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, como parte de la tercera ronda de conversaciones bilaterales dentro de la revisión del T-MEC.

Según Ebrard, las conversaciones fueron constructivas y arrojaron avances en temas como acero, aluminio, derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de las cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia.