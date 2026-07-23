¿Qué es el apagón eléctrico? Afectaciones en México (Cuartoscuro)

Durante los últimos meses se han registrado una serie de cortes e interrupciones en el suministro eléctrico en distintos estados, afectando a miles de hogares, comercios y servicios de la República mexicana.

Aunado a estos hechos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó que en el país existiera una crisis energética por los recientes reportes de cortes energéticos o variaciones de voltaje en el suministro.

La Comisión informó que estas interrupciones tienen causa, alcance y duraciones distintas en cada entidad, por lo que descarta un fallo a nivel nacional, concentrando las afectaciones en las redes de distribución y no en las zonas que generan la electricidad.

¿Qué es el apagón eléctrico?

Las autoridades aseguran que estas afectaciones no corresponden a apagones masivos, sino a suspensiones en el servicio; los expertos explican que un apagón eléctrico se considera como la interrupción total o parcial del suministro en determinadas zonas, como:

Locales, que ocurren en una red específica.

Regionales que impactan la red de transmisión.

¿Por qué son los apagones en México?

Asimismo, muchas de estas afectaciones podrían ser a causa de las condiciones climáticas como fuertes vientos, altas temperaturas, tormentas o descargas eléctricas. Aunque no se descarta que estos cortes se deban a la falta de mantenimiento preventivo de los equipos o a actos de terceros.

¿Qué estados de la República mexicana han reportado cortes eléctricos?

Hasta el momento se han reportado fallas eléctricas en 13 estados del país, afectando a millones de personas:

Durango

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Sonora

Tamaulipas

Guanajuato

Guerrero

Veracruz

Estado de México

Puebla

Yucatán

Si en tu localidad surgen cortes en el suministro, las autoridades recomiendan tomar medidas para reducir el impacto dentro de los hogares. Entre ellas se encuentran mantener los móviles cargados, desconectar equipos sensibles, contar con una luz de emergencia, resguardar alimentos no perecederos y reportar las fallas al 071 o a través de la aplicación de CFE Contigo.