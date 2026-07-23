Ulises Mejía Haro asegura que fortalecer la salud será una prioridad para Zacatecas

Ulises Mejía Haro

Durante una asamblea informativa con militantes y simpatizantes de Morena, Ulises Mejía Haro afirmó que el reto del movimiento es defender lo ya alcanzado y avanzar con sello propio en una nueva etapa de bienestar para las familias zacatecanas.

Destacó que la Cuarta Transformación convirtió en derechos programas como la pensión para personas adultas mayores, las becas para estudiantes, los apoyos a personas con discapacidad y los nuevos programas dirigidos a las mujeres.

Señaló que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, corresponde profundizar la transformación del sistema público de salud, fortaleciendo hospitales y centros de atención, garantizando el abasto de medicamentos y acercando los servicios médicos a las comunidades.

Asimismo, consideró que desde el ámbito local será fundamental fortalecer la infraestructura en salud mediante la creación de clínicas regionales de diálisis y hemodiálisis para atender a pacientes con enfermedad renal, impulsar una Central Quirúrgica que permita ampliar la capacidad de atención de cirugías y consolidar un modelo de atención con enfoque preventivo, privilegiando la detección oportuna de enfermedades y la promoción de hábitos saludables.

“Defender la Transformación es cuidar lo conquistado por el pueblo, pero también avanzar. En Zacatecas debemos garantizar una atención médica digna, cercana y de calidad para todas las familias”, expresó.

Finalmente, reiteró que continuará recorriendo el estado para informar, organizar y fortalecer la unidad del movimiento.

“Con honestidad se han logrado resultados y con unidad vamos a profundizar la Transformación. En Zacatecas, sí hay de otra”, concluyó.