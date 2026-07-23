Concluye tercera ronda de negociaciones del T-MEC sin acuerdos concretos; pide EE.UU. reducir dependencia China

Aspecto de la reunión que sostuvieron las delegaciones de México y EE.UU en el marco de la tercera ronda de revisión del T-MEC en la ciudad de México

En medio de tensiones arancelaria, México y Estados Unidos concluyeron la tercera ronda de negociaciones bilaterales sobre la revisión del T-MEC sin alcanzar acuerdos concretos, pese a que ambos gobiernos reportaron avances en los temas relacionados con la seguridad económica, el trabajo, la agricultura, los servicios de pagos electrónicos, acero y aluminio y sus productos derivados así como sector automotriz, uno de los sectores más afectados por los gravámenes estadounidenses.

Ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones en la primera quincena del mes de septiembre, para continuar la revisión del T-MEC con el objetivo de avanzar hacia el fortalecimiento de la seguridad económica y competitividad de América del Norte en beneficio de los trabajadores y empresas de la región, anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Las reuniones se desarrollaron de martes a jueves en la Ciudad de México, en un escenario marcado por la política arancelaria de Washington, las diferencias sobre las reglas de origen y la decisión estadounidense de no extender automáticamente el tratado por otros 16 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió hoy con el embajador Jamieson Greer, durante la tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionada con la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La presidenta y el embajador Greer revisaron el estatus de las discusiones en esta ronda de negociaciones en temas relacionados con la seguridad económica, el trabajo, la agricultura, los servicios de pagos electrónicos, acero y aluminio y sus productos derivados y automóviles.

Durante la reunión, el embajador Greer agradeció a la presidenta Sheinbaum su liderazgo y compromiso para fortalecer la relación económica entre Estados Unidos y México.

Ambos coincidieron en la importancia de la cooperación bilateral y subrayaron la urgencia de robustecer la manufactura en América del Norte, reforzar las cadenas regionales de suministro y hacer frente al aprovechamiento indebido por parte de países no integrantes del tratado (free-riding).

Desde temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el representante comercial del vecino país, Jamieson Greer, donde se abordaron temas relacionados con el estado que rige el acuerdo comercial, y donde señaló que el tema seguridad y tratado de aguas no son parte de esta negociación comercial.

Al encuentro en Palacio Nacional también asistió el embajador de EU en México, Ronald Johnson.

La presidenta Sheinbaum detalló que se trata de una evaluación sobre el estado en el que se encuentran las negociaciones entre México y EU, así como lo que plantean los estadounidenses y los tiempos.

“Se trata—dijo—de tener un poco más de información de manera directa de cómo se está planteando esta revisión del T-MEC", apuntó

MÉXICO ESTÁ CUMPLIENDO

Por otra parte, la presidenta aclaró que los temas de seguridad y del Tratado de Aguas de 1944 nunca han estado en las mesas de revisión del T-MEC, esto después de que el representante comercial de Estados Unidos dijo al Senado de su país que dichos temas deben entrar a la mesa de negociación si México desea alcanzar acuerdos.

“Más bien son parte de otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, apuntó Sheinbaum. No obstante, la mandataria retomó el tema para resaltar que es falso que México haya incumplido con el Tratado de Aguas, “le plantearon (a Greer en el Senado) que no estamos cumpliendo con la cuota del agua y eso es falso”, aseveró que su gobierno esta cumpliendo en “total acuerdo”.

Por lo demás Sheinbaum precisó que no se trata de contestar a cada una de los temas que planteó Greer, dado que hay mesas específicas para cada cuestión, separadas de aquella que aborda el tema comercial.