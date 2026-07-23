Gobiernos de México y EU acuerdan realizar una cuarta ronda de revisión al T-MEC en septiembre. (United States Trade Representative)

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entrará en una nueva etapa durante septiembre, luego de que ambos gobiernos acordaran celebrar una cuarta ronda de negociaciones bilaterales en Washington, D.C. La decisión llega tras la conclusión del tercer encuentro de trabajo, en el que las delegaciones evaluaron los avances de la revisión conjunta del acuerdo comercial y definieron los siguientes pasos del proceso.

México y EU avanzan en la revisión del T-MEC

Durante la tercera ronda de negociaciones, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar el estado de las conversaciones relacionadas con la evaluación del T-MEC.

En el encuentro, ambas partes analizaron el progreso de las mesas técnicas que abarcan algunos de los sectores más relevantes para la relación económica entre ambos países. Entre los temas discutidos figuraron la seguridad económica, los asuntos laborales, la agricultura, los servicios de pago electrónico, así como las industrias del acero, el aluminio y sus derivados, además del sector automotriz.

La cooperación económica se mantiene como eje de las negociaciones

Uno de los mensajes centrales de la reunión fue la voluntad compartida de preservar una relación económica basada en la cooperación. Durante el encuentro, Greer expresó su reconocimiento al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y a su compromiso para fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países.

Las delegaciones coincidieron en que el contexto internacional exige acelerar el desarrollo de la manufactura regional y consolidar cadenas de suministro más sólidas, capaces de responder a los desafíos del comercio global. También compartieron la necesidad de atender prácticas que permitan a terceros obtener ventajas indebidas dentro de la región norteamericana.

La cuarta ronda del T-MEC ya tiene fecha y sede

Al término de la reunión, Jamieson Greer y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconocieron el trabajo coordinado que han mantenido la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía a lo largo del proceso de revisión.

Como resultado de ese balance, ambos funcionarios instruyeron a sus equipos técnicos para organizar una cuarta ronda de negociaciones bilaterales, la cual se llevará a cabo en Washington, D.C., durante septiembre de 2026.