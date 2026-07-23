La Cumbre MAPA abre el diálogo para una prosperidad compartida y soluciones a la crisis migratoria

Con el lema “Prosperando Juntos”, se llevó a cabo la segunda edición anual de la Cumbre MAPA (MAPA Summit) en la Ciudad de México, un punto de encuentro que reunió a líderes comunitarios, legisladores de diversos estados de Estados Unidos y México, académicos, defensores de derechos humanos y representantes del sector privado. El objetivo central del evento fue claro y ambicioso: transformar la relación bilateral más allá de los discursos políticos, promoviendo acuerdos de cooperación a nivel estatal que impulsen la economía regional, garanticen la inclusión y protejan la dignidad de la población migrante en ambos lados de la frontera.

Un nuevo enfoque: Cooperación desde los estados y las ciudades

Durante las palabras de apertura, los organizadores y participantes destacaron la necesidad de actuar con pragmatismo y rapidez. En lugar de esperar a que los gobiernos federales en Washington D.C. o en la capital mexicana alcancen acuerdos globales, la cumbre propuso construir una agenda legislativa y de trabajo “estado por estado”. Se subrayó que la interdependencia entre ambos países no es una teoría abstracta, sino una realidad cotidiana plasmada en el comercio global, la cultura, las familias divididas y la fuerza laboral.

Como ejemplo de este potencial económico no aprovechado, se reveló que tan solo el estado de California tiene sobre la mesa más de 14 mil millones de dólares en oportunidades comerciales sin concretar por falta de una estrategia bilateral coordinada.

Los ponentes señalaron que si Norteamérica logra organizarse mejor, la región podrá competir con éxito frente al crecimiento económico global de otras potencias, asegurando empleos, salarios dignos e inversión en infraestructura local.

Asimismo, representantes de la Ciudad de México y de estados fronterizos como Nevada y Nueva México coincidieron en que las ciudades son el escenario donde se viven los grandes retos como la vivienda, la educación, la movilidad y los servicios de salud, pero también donde nacen las soluciones más innovadoras. El llamado principal fue virar hacia una prosperidad humanista, donde el crecimiento económico vaya tomado de la mano con la reducción de la brecha de desigualdad social y el combate a los discursos de odio. “Soluciones compartidas”: El impacto de la agenda migratoria.

La Cumbre MAPA abre el diálogo para una prosperidad compartida y soluciones a la crisis migratoria

Uno de los momentos estelares de la jornada tuvo lugar en el Salón Molino del Rey con la sesión plenaria titulada “Soluciones compartidas: Abordando los desafíos migratorios entre Estados Unidos y México”. La mesa fue moderada por el senador Edgar Flores, de la Legislatura de Nevada, y contó con la participación de expertos en derecho y política pública migratoria, como Eduardo Soto (de la Clínica Jurídica de Migración ITESO - Universidad de Loyola Marymount) y Antonio Rodríguez (coordinador del Centro de Estudios Migratorios).

Durante el debate se expusieron cifras alarmantes y diagnósticos profundos sobre la realidad actual que viven miles de familias en tránsito o en proceso de deportación:

- Aumento en las detenciones: Se alertó sobre la sobrepoblación en los centros de detención en Estados Unidos, con cifras que llegaron a superar los 70,000 detenidos en sus puntos más altos durante los últimos meses.

- Incremento de deportaciones: Según cifras expuestas en el panel, se registran más de 505,000 deportaciones oficiales en el periodo analizado, a las que se suman aproximadamente 1.9 millones de personas que se han visto obligadas a retornar bajo esquemas de autodeportación debido a la presión legal y al ambiente de persecución.

- Cambio en las rutas de retorno: Los analistas observaron una modificación en las políticas del gobierno estadounidense, que ahora envía vuelos de repatriación a ciudades del sur e interior de México como, Villahermosa, Tapachula, Morelia, Campeche, Mérida y la Ciudad de México, complicando la logística de reinserción.

- Perfil de la persona repatriada: Se detalló que entre el 80% y el 85% de la población retornada son hombres en edad altamente productiva (entre 25 y 40 años). Muchos de ellos cuentan con habilidades laborales valiosas, experiencia en el sector servicios y un fuerte perfil emprendedor que el mercado mexicano debe aprovechar.

Cuatro pilares para proteger a las comunidades

Frente a este escenario de vulnerabilidad, los panelistas propusieron dejar a un lado la retórica y concentrarse en cuatro recomendaciones prácticas diseñadas para defender los derechos de las personas migrantes y facilitar su retorno:

- Fortalecimiento de la red consular: Es urgente agilizar la entrega de documentos de identidad (como pasaportes y matrículas consulares). Las tardanzas de meses para conseguir una cita generan una barrera burocrática y un pánico constante en la comunidad. Se propuso financiar esquemas de alcance y “cárcel comunitaria” para llevar la atención directamente a los vecindarios.

- Prevención e identidad binacional: Fomentar campañas masivas de doble nacionalidad para niñas, niños y jóvenes antes de que ocurra una crisis. Mantener los papeles en orden evita la separación traumática de familias y protege los derechos de los menores si sus padres son deportados repentinamente.

- Protección del patrimonio familiar: Crear herramientas jurídicas transfronterizas que permitan a las personas deportadas recuperar o administrar sus bienes, casas y cuentas bancarias dejadas en Estados Unidos, evitando que pierdan el fruto del trabajo de toda su vida.

- Reintegración laboral y certificación de saberes: Establecer alianzas con el sector empresarial para dar empleo a los repatriados. Para ello, es indispensable agilizar la revalidación de estudios y certificar las competencias laborales obtenidas en el extranjero, canalizando su talento hacia el desarrollo de microempresas.

El encuentro concluyó con un mensaje unánime de resiliencia y esperanza. La geografía mantendrá siempre unidos a México y Estados Unidos, pero son las acciones conjuntas de la sociedad civil, las universidades y los gobiernos locales las que determinarán el tipo de futuro que compartirán. Con el impulso del MAPA Summit, los líderes participantes se comprometieron a llevar estas propuestas a sus respectivos congresos estatales durante la próxima temporada legislativa, demostrando que la dignidad humana y el progreso económico pueden construir un mismo camino.