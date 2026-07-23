Swisscham México destaca talento de las mujeres en inversiones suizas

SwissCham México

La Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) realizó el Foro Suizo de Mujeres Líderes en las instalaciones de la H. Cámara de Diputados. Este evento marcó la clausura de la sexta edición del Programa de Mentorías “Mujeres Líderes”.

La organización aseguró que este progranma consolidó alianzas sin precedentes al reunir a 100 participantes de 36 empresas suizas y dependencias clave, integrando a 3 estudiantes a nivel bachillerato del modelo de educación dual de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a directivas de la Secretaría de las Mujeres.

El presidente de SwissCham México, Francisco Martínez, señaló que las empresas suizas proyectan una inversión estimada en 4 mil millones de francos suizos para el periodo 2025-2030, enfocada en áreas estratégicas como la transformación digital, investigación y desarrollo (I+D) y sostenibilidad.

“Para materializar estas inversiones, integrar el talento de las mujeres es de vital importancia. Hoy, 50 mujeres están concluyendo con éxito una etapa en la que fueron acompañadas por una mentora o mentor de posiciones directivas durante 5 meses, con el objetivo de impulsar su liderazgo y cerrar la brecha de género en las posiciones de toma de decisión en el mundo laboral”, Martínez.

El acto protocolario del evento fue encabezado por la diputada Miroslava Shember, presidenta del Grupo de Amistad; Francisco Martínez, presidente de SwissCham México; y Laura Segura, Oficial de Asuntos Económicos y científicos de la Embajada de Suiza en México.

El evento integró dos paneles con la participación de directivas de alto nivel de empresas suizas como Roche Diagnostics, JTI, Clariant, SGS, Nestlé, ABB, Adecco y Schindler; así como la moderación de la Dra. Virginia Lorenzo Holm, Coordinadora Sectorial Académica, Subsecretaría de Educación Media Superior, de la SEP; y Karla Cuéllar, Directora de Vinculación Social y con la Iniciativa Privada, de la Secretaría de las Mujeres.

La Crónica de Hoy 2026