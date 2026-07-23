Caso Alberto Israel Jasso: ¿Qué se sabe del profesor que se quitó la vida tras ser acusado de abuso sexual en CDMX?

Alberto Israel Jasso Cruz El maestro Alberto Israel Jasso, con 25 años de trayectoria en el IEMS, difundió un video en redes sociales previo a su suicidio.

Alberto Israel Jasso Cruz, quien aseguró haber trabajado 25 años en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y casi una década en preparatorias del Estado de México, difundió un video en redes sociales horas antes de su suicidio, un acto al que calificó de “rebeldía” y protesta contra el sistema de justicia mexicano tras ser denunciado de abuso sexual por parte de una de las estudiantes del instituto.

En el video, Jasso Cruz negó las acusaciones, sin embargo, también dirigió un mensaje a otros docentes, aconsejándoles "mantener una relación estrictamente profesional" con los y las estudiantes para evitar “interpretaciones indebidas”.

Profesor del IEMS explica las razones de su suicidio tras ser denunciado por abuso sexual

Previo a su muerte, el docente publicó un video de aproximadamente tres minutos y medio en el que desglosó las razones por las cuales tomaba la decisión de quitarse la vida en lugar de enfrentar la denuncia por abuso sexual en la que, según aseguró, era inocente de los cargos.

“Enfrentar una acusación de esta índole es una experiencia estresante y desmoralizadora”, señaló Jasso Cruz, a la vez que negó rotundamente la acusación realizada por la estudiante.

De acuerdo con el docente, la denuncia se realizó el martes 14 de julio ante la Dirección Jurídica del IEMS, posteriormente también fue efectuada ante el Ministerio Público. En el video, Alberto Israel señaló que el abuso sexual por el que estaba siendo señalado incluía presuntos tocamientos indebidos en varias ocasiones durante una jornada escolar, lo que derivó en un ataque de ansiedad en la joven.

Durante su mensaje, el acusado reiteró que jamás había enfrentado una situación similar a lo largo de su trayectoria en la educación, insistiendo en que nunca incurrió en la conducta de la que fue señalado.

“Quiero dejar claro que la decisión que tomo no es porque sea culpable”, declaró Jasso Cruz, calificando su decisión de quitarse la vida como “un acto de rebeldía, un sacrificio” para que el sistema de justicia en México “mejore” al priorizar la presunción de inocencia.

¿Por qué el profesor Alberto Israel Jasso del IEMS decidió no probar su inocencia en el proceso legal?

A pesar de que México es un país que presenta impunidad alta en los casos de abuso sexual a mujeres o infancias —debido a la falta de pruebas periciales oportunas, la revictimización de los ministerios públicos y la dilación de los tribunales—, el docente Alberto Israel sostuvo que este tipo de procesos “deja a los hombres en desigualdad” y, al considerar que no tenía las garantías de ganarlo, tomó la decisión de no enfrentar el proceso judicial.

Según expresó en su video horas antes de quitarse la vida, el proceso penal para el acusado representa un desgaste emocional y financiero constante en el que la presunción de inocencia “es insuficiente”. A la vez, señaló que los hombres denunciados en casos de esta naturaleza, enfrentan consecuencias sociales, laborales y económicas desde el momento del señalamiento e incluso antes de una sentencia.

Por otra parte, Jasso Cruz indicó que su acto también era un mensaje de reflexión para sus compañeros docentes, invitándolos a mantener una relación estrictamente profesional dentro de las aulas.

"Por favor, no se apeguen a sus estudiantes, no son sus hijos, no son su familia, no creen ningún tipo de lazo, sólo es un trabajo; alguno o alguna les puede hacer perder todo, hasta la vida", declaró.

¿Qué posición han tomado las autoridades tras el suicidio de Alberto Israel Jasso, profesor acusado de abuso sexual?

Hasta el momento, las autoridades correspondientes envueltas en el caso no han emitido un comunicado oficial ni posicionamiento respecto a las afirmaciones expuestas en el video del docente.

De la misma forma, tampoco se ha dado a conocer el estado que de la investigación relacionada con la denuncia por abuso sexual que la estudiante presentó en contra de Alberto Israel, sin embargo, la difusión en redes sociales de la grabación ha reavivado el debate de solicitar prioridad a la imparcialidad, así como apego a la ley y los derechos, en los procesos judiciales.