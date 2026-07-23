México y EU reafirman colaboración contra el narco, en reunión de Roberto Lazzeri con zarina antidrogas

Roberto Lazzeri, emvajador de México en EU, durante su reunión con la zarina de EU, Sara Carter (@robertolazzeri)

Narcotráfico — “Hablamos de la importancia de atender las causas y reducir la demanda (de sustancias ilícitas), de los resultados alcanzados y de cómo fortalecer la cooperación para desarticular las cadenas de suministro de narcóticos que tanto afectan a nuestros pueblos. Estaremos colaborando de manera constante y estrecha para traducir esta agenda en resultados concretos”, subrayó este jueves el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, tras su reunión con Sara Carter, zarina estadounidense.

El diplomático mexicano informó sobre este encuentro a través de su cuenta de la red social X, de la que resaltó que los temas prioritarios fueron el fortalecimiento de la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas.

El embajador mexicano en el vecino país del norte apuntó que “estaremos colaborando de manera constante y estrecha para traducir esta agenda en resultados concretos”.

Además de su encuentro con la zarina antidrogas, Roberto Lazzeri también se reunió con Francis Brooke, subsecretario del Departamento del Tesoro del Departamento del Tesoro, con quien acordó mantener un diálogo permanente sobre seguridad económica, pagos electrónicos y combate a las finanzas ilícitas.

Fue una “magnífica reunión con el subsecretario Francis Brooke, del Departamento del Tesoro, una institución con la que tengo años de trabajo conjunto y con la que hemos construido resultados importantes en el combate a las finanzas ilícitas. Iniciamos una conversación que será permanente sobre seguridad económica, pagos electrónicos y combate a las finanzas ilícitas. México y Estados Unidos avanzan mejor cuando trabajan juntos”, destacó Lazzeri.

Asimismo, el diplomático señaló que con Francis Brooke “iniciamos una conversación que será permanente sobre seguridad económica, pagos electrónicos y combate a las finanzas ilícitas. México y Estados Unidos avanzan mejor cuando trabajan juntos”, comentó.

A estos encuentros del embajador de México en EU se suman las reuniones que tuvo el pasado 20 de julio con Robert Cekada, director de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), con quien abordó como tema central el fortalecimiento en la cooperación bilateral contra el tráfico ilícito de armas de EU a México.

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