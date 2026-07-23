Gabinete de Seguridad aclara que FGR no solicitó congelar cuentas de Verónica Ruffo

FGR no solicitó congelar las cuentas de Verónica Ruffo

Las versiones sobre un presunto congelamiento de cuentas bancarias de Verónica Ruffo fueron desmentidas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado ninguna medida de ese tipo en contra de la hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

La precisión llegó un día después de que Verónica Ruffo acudiera a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para solicitar respaldo y protección diplomática para su padre, al asegurar que ha enfrentado hostigamiento por las acusaciones en su contra.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, explicó que la investigación que lleva a cabo la FGR no contempla ninguna solicitud para inmovilizar los recursos de Verónica Ruffo.

La dependencia señaló que la petición realizada por la FGR ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluye únicamente a las personas físicas y morales expresamente señaladas dentro de la investigación, entre las que no figura Verónica Ruffo.

Asimismo, explicó que las solicitudes de inmovilización de recursos únicamente se presentan cuando existen indicios suficientes de un riesgo fundado, actual y verificable de que los bienes o recursos puedan utilizarse para la comisión, continuidad u ocultamiento de actividades ilícitas, ser transferidos de manera inmediata o formar parte de operaciones financieras relacionadas con la delincuencia organizada.

Por ello, enfatizó que estas medidas solo se aplican a quienes forman parte de la investigación correspondiente.

Hija de Ruffo en la Embajada de Estados Unidos

En su calidad de ciudadana estadounidense, la hija del exgobernador explicó al personal diplomático que buscaba presentar denuncias y obtener protección para Ernesto Ruffo Appel, al considerar que ha sido víctima de hostigamiento derivado de la investigación que enfrenta.

“Vengo a buscar apoyo y a hacer unas denuncias”, expresó al ingresar a la representación diplomática.

Ese mismo día también se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera había bloqueado las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, luego de detectar la probable existencia de operaciones inusuales, medida que forma parte de la investigación federal.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad reiteró que las instituciones federales continuarán actuando con estricto apego al Estado de derecho, privilegiando la coordinación entre autoridades, el respeto al debido proceso y la protección de los derechos de las personas involucradas en las investigaciones.