México Canta segunda edición; más de 16 mil jóvenes de México y EU buscan llegar a la final

México Canta

La segunda edición de México Canta ya comenzó a tomar forma. Tras concluir la etapa de inscripciones, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que el certamen reunió a 16 mil 289 jóvenes de México y Estados Unidos, una cifra que, aseguró, refleja el interés de las nuevas generaciones por encontrar espacios para desarrollar su talento musical.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria presentó los avances del concurso y recordó que esta iniciativa forma parte de la estrategia de atención a las causas impulsada por la Secretaría de Cultura, con el propósito de ofrecer oportunidades a jóvenes de entre 18 y 29 años, además de fortalecer los lazos culturales entre ambos países.

Curiel de Icaza explicó que la convocatoria permaneció abierta del 11 de mayo al 10 de junio y tras el registro en una plataforma digital, el Consejo Mexicano de la Música realizó una primera selección para dar paso a las audiciones presenciales.

En total se recibieron 16 mil 289 registros, de los cuales 10 mil 528 correspondieron a participantes de México y 5 mil 761 a jóvenes radicados en Estados Unidos.

“Esto habla de una respuesta extraordinaria y de una generación que tiene mucho que decir y un gran interés por tener espacios de expresión”, expresó la secretaria.

Como parte del anuncio, se dieron a conocer los siete semifinalistas provenientes de Estados Unidos: Grecia Martín, de California; Daniel Ochoa, de Tucson, Arizona; Tiffany Cruz, también de California; Miranda, de Colorado; Joshua, de Nueva York; Lisandro, de Oregón, y Rosalba, de Illinois. Todos tienen entre 18 y 26 años.

La próxima semana será el turno de presentar a los semifinalistas de México.

La funcionaria explicó que la primera semifinal se llevará a cabo el 23 de agosto en el histórico Teatro Million Dollar de Los Ángeles, un recinto que ha recibido a numerosos artistas mexicanos a lo largo de los años. Posteriormente, el 31 de agosto se realizará la semifinal nacional en el Teatro Ángela Peralta, en Mazatlán.

El calendario continuará el 6 de septiembre con la presentación de los tres finalistas de cada semifinal y la selección de un participante adicional mediante votación del público, para conformar a los siete finalistas que competirán el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Los ganadores también participarán en los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Durante la presentación también estuvo como invitado el cantante y compositor mexicano Armando Toledo Rosas, mejor conocido como “El Bogueto”. Claudia Curiel destacó que el artista logró consolidar su carrera de manera independiente y hoy representa una de las principales figuras de la música urbana entre las nuevas generaciones.

La secretaria subrayó que México Canta no busca prohibir ningún género musical, sino abrir una plataforma que impulse nuevas propuestas sin recurrir a narrativas que hagan apología de la violencia.

Las transmisiones de las semifinales y la final se realizarán en vivo a través de 45 medios públicos. La votación estará a cargo exclusivamente del público mediante una plataforma en tiempo real, un formato que, recordó la dependencia, permitió que la edición anterior alcanzara más de 11 millones de visualizaciones y que ahora incorpora a más medios fronterizos y de Estados Unidos para ampliar su alcance.

Nuevas narrativas en la música

La secretaria de Cultura, señaló que México Canta nació como una plataforma para impulsar el talento de las y los jóvenes, sin prohibir ningún género musical, sino promoviendo propuestas con mensajes diferentes. Explicó que el concurso busca contribuir a una transformación cultural a través de nuevas narrativas y afirmó que ya comienza a observarse una tendencia en ese sentido dentro de la industria musical.

Curiel de Icaza destacó que la música mexicana, especialmente el regional y otros géneros nacionales, se ha convertido en un fenómeno global gracias a sus raíces y ritmos, más allá de las letras que en algunos casos hacían apología de la violencia. Por ello, dijo, el objetivo es fortalecer una cultura de transformación desde las juventudes y abrir más espacios para nuevas propuestas musicales.

La funcionaria añadió que artistas como El Bogueto, Junior H e Intocable, así como productores reconocidos del género, respaldan la iniciativa y forman parte de ella como asesores. A su consideración, ese acompañamiento refleja que México Canta contribuye a impulsar nuevas oportunidades para los jóvenes y a promover una transformación de conciencia dentro de la industria musical.