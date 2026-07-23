México mantiene el mismo esquema arancelario con EU, asegura Ebrard

Aranceles de Estados Unidos a México Marcelo Ebrard aclaró que Estados Unidos únicamente sustituirá el fundamento jurídico de los aranceles aplicados a productos fuera del T-MEC (Camila Ayala Benabib)

Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no enfrentarán nuevos aranceles, Aunque el gobierno estadounidense anunció que dejará de aplicar las medidas comerciales sustentadas en la Sección 122 para sustituirlas por un esquema basado en la Sección 301, el cambio no altera las condiciones que actualmente tiene México dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Así lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien explicó que el ajuste corresponde únicamente al fundamento legal bajo el cual operarán los gravámenes estadounidenses y no representa una nueva carga para los productos mexicanos.

“El 10 por ciento que se prevé para México bajo la Sección 301 es el mismo 10 por ciento que teníamos hasta hoy bajo la Sección 122. Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, precisó la Secretaría de Economía.

El funcionario explicó que Estados Unidos impondrá un nuevo esquema comercial a cerca de 60 economías por temas relacionados con trabajo forzoso; sin embargo, México conservará las condiciones que ya tenía, ya que las exportaciones que cumplen con las reglas del T-MEC seguirán exentas del pago de aranceles.

De esta manera, alrededor del 85 por ciento de los productos mexicanos continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero, mientras que el resto, es decir, aquellos que no cumplen con las disposiciones del tratado comercial, seguirá pagando un gravamen del 10 por ciento.

Con ello, el Gobierno mexicano descartó que exista un trato distinto o un incremento en los aranceles para el país, al señalar que la tarifa permanece exactamente igual a la que ya estaba vigente.

Marcelo Ebrard señaló que el Gobierno de México conocía previamente el contenido de la resolución, luego de los contactos sostenidos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer.

El funcionario reiteró que el documento mantiene fuera de las nuevas medidas a las exportaciones mexicanas protegidas por el T-MEC. “Quedan excluidas todas las exportaciones de México, más del 80 por ciento, que cumplen con el Tratado de Libre Comercio que tenemos, el T-MEC. Es decir, no hay cambio en eso”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el arancel efectivo para México permanece sin modificaciones. “No afecta o cambia la posición que teníamos hasta ahora. Es la misma la que tendremos los días subsecuentes”, puntualizó.

El secretario de economía destacó que el nuevo esquema preserva la ventaja competitiva del país frente a otras economías que sí estarán sujetas a gravámenes de hasta 12.5 por ciento.

El anuncio se dio al concluir la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC, realizada del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México.

Durante esos encuentros, ambos gobiernos reportaron avances en temas como acero, aluminio y sus derivados, fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro, sustitución de importaciones provenientes de Asia, industria automotriz, seguridad económica, agricultura, asuntos laborales y servicios de pagos electrónicos.