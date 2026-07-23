Sheinbaum descarta participar como oradora en la próxima Asamblea de la ONU

Claudia Sheinbaum La Presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional (Mario Jasso/Cuartoscuro)

La posibilidad de que México estuviera representado por la presidenta Claudia Sheinbaum en la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quedó descartada, al menos por ahora. La mandataria aclaró que no tiene contemplado acudir como oradora al encuentro internacional, luego de que en redes sociales circulara una lista preliminar que sugería su participación.

Durante la conferencia matutina de este 23 de julio, Sheinbaum fue cuestionada sobre esa versión y respondió que, hasta el momento, no existe ningún plan para asistir al evento.

“No lo tengo contemplado. Ni siquiera sé si voy a ir o no”, afirmó la presidenta al término de la conferencia. Más adelante reiteró: “Por lo pronto no lo tengo contemplado”, y agregó que desconoce de dónde surgió la información sobre una posible presencia en Nueva York durante septiembre.

Lista preliminar

Las versiones comenzaron a difundirse después de que se conociera la lista provisional de oradores de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, fechada el 26 de junio de 2026. En ese documento, México aparece en el séptimo lugar de la sesión matutina del martes 22 de septiembre.

Además, el país figura con las siglas “HS” (Head of State), clasificación utilizada por el protocolo de Naciones Unidas para identificar a los jefes de Estado que participarían en el segmento de alto nivel del encuentro.

La inclusión de México en esa categoría generó interpretaciones sobre una eventual asistencia de Sheinbaum, ya que compartiría espacio con representantes de países como Brasil, Estados Unidos, Jordania y Türkiye.

Publicación en redes

La expectativa también creció tras una publicación en la red social X del analista internacional Nathan Wolf, exembajador de México en Singapur, quien destacó la aparición de México en la lista preliminar.

En su mensaje señaló que, de confirmarse la presencia de la presidenta, representaría “una sorpresa positiva” y un cambio importante en la política exterior del actual gobierno, al recordar que en los últimos años México había optado por no acudir a la Asamblea General con representación a nivel de jefe de Estado.

Wolf también explicó que participar en el segmento de alto nivel no solo implica ofrecer un discurso, sino acceder a reuniones bilaterales, influir en la agenda internacional y presentar la postura del país ante otros gobiernos.

Asistencia aún no está definida

Pese a las especulaciones, la presidenta dejó claro que, por ahora, no existe una decisión tomada sobre un posible viaje a Nueva York y mucho menos sobre una participación como oradora en la Asamblea General de la ONU.

Con ello, Sheinbaum desmintió las versiones que surgieron a partir de la lista preliminar y sostuvo que su eventual asistencia al encuentro internacional sigue sin estar contemplada.