Lotería Nacional dedica billete conmemorativo a las corredoras de México Imparable

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Especial No. 315 para reconocer a las corredoras del programa México Imparable, una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que promueve el deporte como herramienta de inclusión social, identidad cultural y desarrollo comunitario.

Lotería Nacional (Cortesía)

Durante la ceremonia realizada en el Teatro de la Lotería Nacional, la directora general de la institución, Olivia Salomón, encabezó la develación del billete junto a la ultra maratonista rarámuri María Lorena Ramírez Hernández; la directora de México Imparable, Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez “Estrellita”; la fotógrafa Ana Bustamante Issa; la coordinadora de Alianzas Estratégicas de la CONADE, Alicia María Blanco del Villar; y la coordinadora general de Planes de Justicia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Bertha Dimas Huacuz.

Olivia Salomón destacó que el billete rinde homenaje a las mujeres que, a través del deporte, representan con orgullo a sus comunidades y se convierten en ejemplo para nuevas generaciones.

“Las verdaderas victorias no terminan al cruzar una meta, comienzan cuando inspiran a una niña o a un niño a creer que también puede alcanzar sus sueños”, expresó.

Asimismo, señaló que este reconocimiento refleja los principios del Humanismo Mexicano al impulsar oportunidades para quienes históricamente han tenido menos visibilidad. También reconoció el trabajo de entrenadores, familias, voluntarios y organizadores que hacen posible el crecimiento del programa, además de destacar la trayectoria de Lorena Ramírez y el liderazgo de Mirna Beatriz de la Cruz.

Por su parte, Mirna Beatriz de la Cruz, directora de México Imparable, recordó que el proyecto nació con el propósito de abrir oportunidades a niñas, mujeres y comunidades indígenas, más allá de la búsqueda de medallas o récords deportivos.

“Ver que esas historias hoy quedan plasmadas en un billete de Lotería Nacional significa que México voltea a ver a quienes durante mucho tiempo han caminado en silencio”, afirmó.

En tanto, la ultra maratonista rarámuri Lorena Ramírez agradeció formar parte del proyecto y reconoció el esfuerzo de las corredoras y corredores que representan a sus comunidades. Además, celebró que existan iniciativas que visibilicen el talento de las atletas mexicanas.

La fotógrafa Ana Bustamante Issa, autora de las imágenes utilizadas en el diseño del billete, explicó que la exposición México, tierra de campeones surgió tras recorrer distintas regiones del país para documentar la fuerza de las comunidades, el talento deportivo y la riqueza cultural de México.

“No buscamos únicamente hacer fotografías; buscamos capturar aquello que muchas veces pasa desapercibido: la fuerza de las comunidades, de los atletas, de nuestras tradiciones y la diversidad cultural”, señaló.

Por su parte, Alicia María Blanco del Villar, en representación de la CONADE, aseguró que el billete simboliza el esfuerzo y la perseverancia de miles de mujeres que encuentran en el deporte una oportunidad para transformar sus vidas y fortalecer a sus comunidades.

En representación del INPI, Bertha Dimas Huacuz calificó el billete como un reconocimiento merecido al talento, la disciplina y la resistencia de las mujeres indígenas, al destacar que para los pueblos originarios el deporte representa una celebración de la vida y del espíritu.

El Sorteo Especial No. 315 se llevará a cabo el próximo 18 de agosto de 2026, a las 20:00 horas, con una emisión de 2.4 millones de billetes, un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa total repartible de 80 millones de pesos. La transmisión del sorteo podrá seguirse en el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.