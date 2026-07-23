CSP niega prohibir narcocorridos

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal no fomentará la prohibición de la música que haga apología del delito, al contrario, mantendrá una estrategia basada en la educación y la promoción de contenidos que fomenten la paz y prevengan las adicciones.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló que las prohibiciones aplicadas en algunas entidades del país corresponden a decisiones de los gobiernos estatales y municipales, principalmente para impedir presentaciones públicas de artistas cuyas letras hagan referencia a grupos delictivos, la violencia, el consumo de drogas o la misoginia.

“Nosotros creemos que es mejor promover y concientizar y no prohibir, porque si prohíbes de todas maneras se va a seguir escuchando. Entonces, es más bien lo educativo”, declaró.

La mandataria presidencial reconoció que existen ámbitos en los ámbitos en los que el Estado sí debe establecer restricciones, como la prohibición de venta y consumo de comida chatarra en las escuelas para proteger la salud de niñas y niños, así como el debate sobre la regulación del uso de teléfonos celulares y redes sociales en los planteles educativos.

Sheinbaum reiteró que cada estado tiene facultades para emitir sus propias disposiciones respecto a espectáculos públicos, aunque insistió en que la postura del gobierno federal privilegia la formación y la concientización sobre las prohibiciones.

En otro tema, la presidenta adelantó que existe la posibilidad de ampliar el concurso “México Canta” para incluir, en futuras ediciones, a mexicanos que residen en otros países además de Estados Unidos.

Reveló que cerca de 40 millones de mexicanas y mexicanos viven en territorio estadounidense, donde “mantienen vivos sus valores, identidad y tradiciones, incluso entre familias de segunda, tercera y cuarta generación”.

La mandataria presidencial consideró que el concurso tiene el objetivo de resaltar ese vínculo cultural entre ambos países e incentivar una narrativa distinta a la que suele centrarse en temas como en narcotráfico, el tráfico de armas o las adicciones.

“Lo que queremos es que en la cultura, particularmente en la música, eso es lo que sea vea: ese vínculo amoroso que hay entre las familias”, indicó.

Sheinbaum agregó que “México Canta” aspira fortalecer expresiones musicales que hablen del amor, el desamor y otros temas alejados de la violencia, además de fortalecer la identidad cultural de las comunidades mexicanas en el extranjero.

Por último, anunció que próximamente las autoridades federales presentarán indicadores cuantitativos para medir el impacto de esta iniciativa, aunque precisó que el hecho de colocar estos temas en la conversación pública ya representa un avance en la defensa de la cultura mexicana y la construcción de una cultura de paz.

La Crónica de Hoy 2026