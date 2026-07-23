Lo que suceda en la elección próxima de EU repercutirá en la relación con México: Monreal

Ricardo Monreal (Mario Jasso)

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, consideró que el discurso del presidente de Estados Unidos sobre la elección próxima de noviembre contiene acusaciones graves para esa nación.

Por lo que aseguró, que “conviene examinarlas sin descartar nada y tampoco darles una certeza automática”.

Y destacó que es de suma importancia que lo que subyace en el discurso del presidente Donald Trump y en la probable, o supuesta, vulnerabilidad del sistema electoral norteamericano.

Monreal, dio a conocer que su nuevo artículo trata de dicho discurso, sobre la ciudadanía y sobre lo que considera una perspectiva mexicana.

“¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que lo que sucede en Estados Unidos, y en la elección próxima de noviembre, sí repercutirá de manera profunda en nuestra relación”, afirmo.

Mencionó que el presidente norteamericano se dirigió a su nación con un discurso comenzando con un balance amplio de su segundo gobierno en sus términos.

“Estados Unidos, dijo él, pasó de un desastre a una solución. Es su discurso económico y es su discurso y su nación y eso respetamos, lo que él expresó. Sin embargo, más adelante habla sobre el tema electoral, el tema de las próximas elecciones en su país”, recordó.

El legislador detallo que desde su perspectiva, lo importante, es donde comenta que hay un propósito electorero de manipular la elección en su país y que varios países del mundo son amenaza, para poder distorsionar esta elección y poner en riesgo la confianza de los ciudadanos en las elecciones.

“Sin confianza, dijo él, no hay grandeza. Resumió, pues, que, a partir de este anuncio, que hay desclasificación de documentos que, según su interpretación, demuestran que el sistema electoral estadounidense se encuentra expuesto al hackeo, a la interferencia extranjera, a la manipulación de máquinas, al registro de personas inexistentes y a la participación dudosa de cientos de miles de extranjeros”.

Para finalizar, insistió, “de eso se trata el artículo que hoy me permito escribir y que les comparto en mis páginas, señaló el también coordinador del grupo parlamentario de Morena.