MAPA analiza la participación cívica, los derechos electorales y la integridad democrática en la relación México-EU

En el marco de la segunda cumbre anual MAPA (MAPA Summit), líderes comunitarios, académicos y representantes de la sociedad civil se reunieron para debatir sobre la participación cívica, los derechos del electorado y los retos estructurales que enfrentan las comunidades a ambos lados de la frontera. Bajo la premisa de que “todo acto es político” desde el acceso a servicios públicos y la infraestructura urbana hasta la preservación de la cultura y la lengua, los ponentes enfatizaron la necesidad de superar la apatía electoral, fortalecer las instituciones democráticas y consolidar el poder cívico de la diáspora hispana.

Desafíos y supresión del voto en Estados Unidos

Durante los paneles dedicados al panorama electoral estadounidense, especialistas y activistas expusieron cómo diversas medidas legislativas y retóricas políticas han obstaculizado el derecho al sufragio, afectando de manera desproporcionada a las minorías y a las comunidades de bajos ingresos:

Narrativas de fraude y requerimientos de identificación: Se alertó sobre el impacto de la exigencia de identificación con fotografía (voter ID) y las restricciones al voto por correo en estados como Texas. Aunque estas iniciativas suelen justificarse mediante la retórica de la “integridad electoral” o la supuesta votación de no ciudadanos, se destacó que la evidencia científica y la experiencia comunitaria demuestran que el voto de no ciudadanos es prácticamente inexistente debido a las severas consecuencias legales que conlleva.

Efectos de fallos judiciales: La anulación de protecciones clave de la Ley de Derechos de Voto de 1965 por parte de la Suprema Corte de E.U. (a partir de resoluciones como Shelby County v. Holder) permitió que varios estados reinstauraran barreras de registro que anteriormente estaban bloqueadas por la vía federal.

Voto por correo: Tradicionalmente utilizado de manera bipartidista, el sufragio postal ha sufrido fuertes limitaciones legales en diversas entidades tras convertirse en blanco de campañas de desinformación.

Desbalance en la inversión electoral: Representantes de organizaciones comunitarias señalaron un problema estructural en las campañas electorales de E. U.: la falta de financiamiento continuo enfocado en el electorado hispano/mexicoamericano. Se criticó que gran parte del presupuesto de los partidos políticos y del sector filantrópico se dirija de manera persistente a otros sectores demográficos, ignorando las labores de movilización y organización territorial en las comunidades latinas durante todo el año.

El voto en el extranjero y la representación cívica en México

En cuanto a la participación de los mexicanos residentes en el exterior, los ponentes expusieron avances, pero también marcadas limitaciones prácticas y logísticas:

Barreras en la emisión del voto: En las elecciones recientes se observaron largas filas y saturación en sedes consulares clave como Los Ángeles o Chicago. La habilitación de un número reducido de casillas y módulos electrónicos para ciudades con cientos de miles de connacionales generó cuellos de botella y pánico logístico que impidió a muchos ejercer su derecho.

Complejidad del voto por internet: Aunque el voto remoto por vía digital representa una alternativa moderna, se advirtió que los sistemas de doble autenticación y la brecha tecnológica alejan a sectores de la diáspora con menor escolaridad o de mayor edad. Los panelistas coincidieron en la necesidad de simplificar los procesos y privilegiar alternativas accesibles y directas.

Representación y derechos políticos: Se argumentó que votar es solo el primer paso; el reto de la agenda migrante radica en garantizar espacios de representación efectiva (como diputaciones migrantes de elección directa) en los órganos legislativos mexicanos, permitiendo que la diáspora participe en la construcción de políticas públicas y no únicamente como una fuente de remesas.

Confianza institucional e integridad electoral

En el contexto institucional de México, se analizó el papel de las autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para preservar la confianza ciudadana y la imparcialidad del arbitraje político.

Pilares de la independencia: La autonomía presupuestal, las atribuciones constitucionales y los mecanismos de designación de los integrantes de los órganos electorales son los factores clave que evitan que la administración de las elecciones dependa del Poder Ejecutivo o del partido mayoritario en el Congreso.

Riesgo de regresión: Se advirtió que si la ciudadanía percibe que las reglas de la competencia o el control territorial están inclinados a favor del partido en el poder, se vulnera la legitimidad democrática y se genera incertidumbre en los procesos electorales.

Estrategias para dinamizar la participación democrática

Para traducir la indignación o la movilización social en un impacto político duradero a ambos lados de la frontera, los participantes propusieron las siguientes acciones:

Politización y educación cívica comunitaria: Fomentar una cultura política desde el ámbito familiar y local que explique el impacto directo de la participación en la vida cotidiana, incentivando tanto el registro como la emisión del voto entre los jóvenes.

Organización territorial continua: Financiar y respaldar a las organizaciones de la sociedad civil y federaciones de migrantes que trabajan en el terreno los 365 días del año, construyendo lazos de confianza más allá de las temporadas de campañas electorales.

Uso estratégico de la tecnología: Implementar plataformas digitales confiables para combatir la desinformación, coordinar redes cívicas transfronterizas y facilitar los trámites de registro electoral sin complejizar el procedimiento de emisión del sufragio.