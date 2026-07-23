Sigue temblando en Chiapas: reporte de sismos de hoy El sismo más fuerte registrado en Chiapas fue de magnitud 4.4; estos son todos los temblores que se han registrado hoy (Imagen hecha con IA)

A más de cinco días del sismo de 7.4 en Chiapas, ha continuado temblando en la región; estos son los sismos que se han registrado hoy, 23 de julio, en el estado.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), desde el temblor del pasado 17 de julio, que tuvo su epicentro a 95 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, se han registrado 823 réplicas, siendo el sismo más fuerte registrado hoy de M 4.7.

Sismos de hoy en Chiapas: epicentro, magnitud y horarios de los últimos temblores

El sismo más reciente registrado en Chiapas este jueves 23 de julio fue a las 17:21 horas, de magnitud 4.4, a 145 km al suroeste de Cd. Hidalgo, con una profundidad de 10 km.

No obstante, a lo largo del día se han registrado cerca de 27 sismos en el estado de Chiapas, por lo que aquí te compartimos las magnitudes de algunos de ellos y a qué hora sucedieron según el SSN:

17:11 horas: M 4.1 a 119 km al suroeste de Cd. Hidalgo, 10 km de profundidad

17:03 horas: M 4.4 a 159 km al suroeste de Cd. Hidalgo, 10 km de profundidad

16:07 horas: M 4.1 a 124 km al suroeste de Huixtla, 10 km de profundidad

15:26 horas: M 4.0 a 128 km al suroeste de Cd. Hidalgo, 10 km de profundidad

15:07 horas: M 3.9 a 143 km al suroeste de Cd. Hidalgo, 10 km de profundidad

11:49 horas: M 4.0 a 143 km al suroeste de Cd. Hidalgo, 10 km de profundidad

¿Cómo consultar los reportes en tiempo real del Servicio Sismológico Nacional?

Si te interesa conocer cuáles son los últimos sismos registrados en México, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) actualiza en su página web los últimos movimientos telúricos que se registran en el país.

Para conocer las actualizaciones, solo tienes que ingresar al sitio web, dirigirte al apartado de “Sismicidad” y escoger la opción de “últimos sismos”.