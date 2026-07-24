Plan Morelos reduce 54 por ciento los homicidios dolosos en la entidad: SESNSP

Plan Morelos

La titular del Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que la implementación del Plan Morelos, puesta en marcha en abril de este año por instrucción del gobierno federal, ha contribuido a una disminución del 54 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad.

Durante la conferencia de prensa matutina, Figueroa presentó el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de junio del año en transcurso y explicó que el proyecto está basado en la coordinación interinstitucional en materia de inteligencia e investigación.

La titular de la SESNSP reveló que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 3.5 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 1.6 en junio de 2026, reducción que acentuó tras el arranque del Plan Morelos. También señaló que junio de este año registró el nivel más bajo de homicidios para ese mes desde 2019, y plasmó una disminución del 43 por ciento respecto a junio de 2025.

Figueroa agregó que los delitos de alto impacto también muestran una tendencia a la baja. Al comparar la cifras preliminares de este año con las de 2025, el promedio diario de estos ilícitos disminuyo 9 por ciento, luego de varios años de incrementos continuos.

En el caso del robo de vehículo con violencia, indicó que entre el inicio de la actual administración y junio de 2026 se registró una reducción del 32 por ciento, con un descenso más marcado a partir de la entrada en vigor del Plan Morelos.

Al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo periodo de 2025, la titular del SESNSP resaltó reducciones en diversos delitos de alto impacto: robo a transportista con violencia (-30%), robo a casa habitación con violencia (-22.7%), robo a transeúnte (-14.9%), lesiones dolosas (-10.5%) y feminicidio (-10%).

Respecto al delito de extorsión, la funcionaria federal reconoció un incremento en las denuncias durante el primer semestre de 2026 frente al segundo semestre de 2025. Al respecto, explicó que este aumento refleja una mayor confianza de la ciudadanía para denunciar y una mejor capacidad de las autoridades para convertir los reportes recibidos, principalmente a través de la línea anónima 089, en carpetas de investigación, a fin de combatir la impunidad.

La Crónica de Hoy 2026