¿Qué es el Paseo del Pendón y qué conmemora? Grupos de extrema derecha convocan a celebrarlo en CDMX

Regresa el Paseo del Pendón | Esto representa la ceremonia virreinal.

El Paseo del Pendón, una ceremonia instaurada durante el Virreinato para conmemorar la conquista de México-Tenochtitlan y rendir lealtad a la Corona española, volverá a realizarse en la Ciudad de México el próximo 15 de agosto. La convocatoria ha sido impulsada gracias a la difusión y participación de grupos de extrema derecha que reivindican la Conquista.

Entre las organizaciones que promueven el evento se encuentran la Unión Nacional Sinarquista y el Círculo Tradicionalista Celedonio de Jarauta, además de asociaciones como México Hispano, Aztecorum y Cuauhocelocalli, colectivos de recreación histórica que colaboran en México para representar eventos de la época prehispánica y virreinal.

En sus mensajes, algunos de estos grupos afirman que el paseo honra a los “mártires de la Conquista” y al “legítimo rey”.

¿En qué consiste el Paseo del Pendón?

Se trató de una festividad que se celebró durante casi 250 años en la Nueva España. Cada 13 de agosto, autoridades civiles y religiosas recorrían las calles con el pendón real, el estandarte de la monarquía española, para recordar la caída de México-Tenochtitlan en 1521 y reafirmar la fidelidad al rey de España.

La tradición fue eliminada durante el proceso de Independencia, al considerarse incompatible con las nuevas ideas de igualdad y autonomía que surgieron a principios del siglo XIX.

Aunque el Paseo del Pendón también se celebra en Chilpancingo, Guerrero, se trata de una tradición distinta. En ese municipio, el desfile marca el inicio de la Feria de Navidad y Año Nuevo y reúne a cientos de danzantes, músicos y comparsas que recorren las calles como parte de una festividad popular.

Instituciones se deslindan del Paseo del Pendón y la presidenta augura el fracaso en su organización

La edición de este año provocó críticas luego de que los organizadores utilizaran en la difusión logotipos del INAH, la UAM y la Fundación UNAM. Las tres instituciones aclararon que no organizan ni respaldan el evento, y solicitaron retirar su imagen de la publicidad.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta recreación representa un nuevo intento por reivindicar la presencia española en México y recordó que el pueblo mexicano defiende su Independencia.

De acuerdo con el programa difundido por los organizadores, el 15 de agosto se celebrará una misa en la parroquia de San Hipólito y posteriormente un recorrido hacia el Zócalo, acompañado de música, danzas y una demostración de combate medieval.