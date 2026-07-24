Sheinbaum dice que es “complejo” negociar con Trump por sus medidas proteccionistas y arancelarias

Claudia Sheimbaum Pardo (Margarito Pérez Retana)

En el marco de la segunda ronda de revisión del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que es “complejo” negociar con el gobierno de Donald Trump por su proteccionismo y medidas arancelarias, esto luego de que Estados Unidos adoptara otra política para aplicar aranceles a 60 países, incluido México, bajo el pretexto de combatir el trabajo forzado.

La mandataria señaló que su homólogo estadounidense tiene la visión de reindustrializar su país para que regrese toda la manufactura que se encontraba ahí y que migró principalmente a China, otros países de Asia, México y Canadá. Sin embargo, reconoció que es difícil que esto ocurra.

Respecto al anuncio de la imposición de aranceles bajo el decreto 301, la jefa del Ejecutivo destacó que la situación de México queda como estaba, “por ahora no hay un nuevo arancel”, ya que esta medida sustituye a la resolución que se impuso al inicio del gobierno de Trump por la que se aplicaba el 10 por ciento de aranceles a los productos no establecidos dentro del T-MEC, además de a los vehículos y al acero.

“¿Qué le pasa a México? Se queda igual que como estaba. Todos los productos que se exportan dentro del tratado de libre comercio (T-MEC) tienen cero arancel, con excepción de vehículos y del acero”, aseguró.

Destacó que la apuesta de México está en mantener una condición favorecedora de Estados Unidos frente a todo el mundo en la imposición arancelaria, ya que, refirió, no puede ser que en la relación bilateral entre dos países socios se busque el bienestar de un país en contra del no bienestar de otro, y argumentó que “la prosperidad de México ayuda a Estados Unidos, la prosperidad de Estados Unidos le ayuda a México”.

La presidenta mexicana calificó como “muy buena” y productiva la reunión en Palacio Nacional con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para avanzar en la revisión del T-MEC, pese a la negativa de Washington de mantener el acuerdo sin cambios.

Durante el encuentro, Greer enfatizó la exigencia de endurecer las reglas de origen, mientras que el gobierno de Sheinbaum busca llegar a un acuerdo conjunto que permita alargar más tiempo el tratado comercial.