Canciller invita a una reflexión que ponga el desarrollo tecnologico y la IA al servicio de la humanidad en naciones de América Latina y el Caribe

Canciller Roberto Velasco

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, inauguró hoy la Reunión Regional para América Latina y el Caribe de la iniciativa IA y Desarrollo Humano, convocada por la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina J. Mohammed, donde destacó la visión impulsada por el gobierno mexicano de un desarrollo tecnológico que ponga al centro a las personas.

El canciller aseguró que América Latina y el Caribe tiene una contribución única a la reflexión sobre el uso de la inteligencia artificial al servicio de la humanidad.

Resaltó que un modelo de inteligencia artificial entrenado únicamente desde perspectivas hegemónicas reproducirá desigualdades y sesgos, por lo que es necesario alimentarla con esa diversidad de experiencias, culturas y formas de conocimiento de la región, caracterizada por cientos de pueblos, lenguas, memorias y cosmovisiones.

“El desarrollo tecnológico sólo tiene sentido cuando pone a las personas en el centro, amplía derechos, reduce desigualdades y fortalece la dignidad humana. Porque el futuro no se programa únicamente con algoritmos, se construye con valores” destacó.

Afirmó que México está listo para hacerle frente desde la diplomacia multilateral y llamó a los países de la región a una cooperación más estrecha que sume talento, comparta infraestructura y produzca conocimiento propio para construir una inteligencia artificial desde nuestras propias prioridades y necesidades, ya que ésta es la única forma de alcanzar la soberanía tecnológica.

En el encuentro celebrado en el Acervo Histórico de la Cancillería, Amina J. Mohammed destacó que América Latina y el Caribe deben participar en esta reflexión desde sus diversas capacidades, buscando el beneficio de los pueblos, a través de una tecnología que contribuya a fortalecer sus valores.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, siguió la misma línea de ideas al afirmar que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar acompañado por principios éticos y una gobernanza orientada al interés público.

Recordó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa iniciativas como el Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial, así como el desarrollo de Coatlicue, lo que hace indispensable construir cómo abordaremos estos temas del desarrollo de la tecnología, para lo cual la diplomacia científica y la cooperación internacional son indispensables: “Discutamos como región qué haremos en estos grandes temas que hoy ocupan a nuestra sociedad”.