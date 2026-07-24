Firmeza e inteligencia de Sheinbaum darán buenos resultados en negociación del T-MEC: Monreal

Ricardo Monreal

El diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, celebró que la negociación del T-MEC con Estado Unidos y Canadá haya dado inicio.

“Me alegra que la negociación con Estados Unidos y Canadá haya iniciado en materia comercial, y estoy seguro que la firmeza y la inteligencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard van a dar buenos resultados para nuestro país”, manifestó.

Y aprovechó para manifestar su preocupación por las declaraciones que ha emitido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que podría intensificar, en las próximas horas, los ataques bélicos contra Irán.

“El presidente de aquel país ha dicho que podrá profundizar la guerra contra Irán en las próximas horas. Este anuncio simple y sencillamente es de una gran preocupación. La guerra no es la solución, nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de conflicto violento, con ninguna guerra y por eso nos preocupa como ciudadanos del mundo que esto pueda ocurrir”, señaló.

En ese sentido, comentó que escribió un artículo en donde aborda las consecuencias, los motivos de este conflicto, el incumplimiento del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

“Si quieres interiorizarte, aquí te lo explico, pero, a todas luces es una guerra injusta, es una guerra que está viendo pérdidas de vida de muchas personas inocentes. Ojalá la paz retorne a aquellos países de Medio Oriente”, finalizó Monreal Ávila.