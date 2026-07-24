CRT somete a consulta pública lineamientos para garantizar derechos de las audiencias

La consulta pública se llevará a cabo entre el 27 de julio y 21 de agosto (Especial)

Comisión Reguladora de Telecomunicaciones — La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó el proyecto de los Reglamentos Generales para el Ejercicio y Protección de los Derechos de las Audiencias, el cual será sometido a consulta pública durante 20 días con la finalidad de recibir observaciones de ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones antes de su aprobación definitiva.

En conferencia de prensa, la presidenta comisionada del CRT, Norma Solano Rodríguez, señaló que esta propuesta representa un paso relevante para hacer efectivos derechos que fueron reconocidos desde 2014 en la legislación mexicana, pero que hasta ahora no contaban con mecanismos claros para su aplicación.

Solano Rodríguez expuso que la consulta pública iniciará el próximo 27 de julio y permanecerá abierta hasta el 21 de agosto a través del portal de la Comisión. Posteriormente, la institución analizará las opiniones recibidas para integrar una versión final que será sometida a consideración del Pleno y, en caso de aprobarse, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La CRT recalcó que los lineamientos desarrollan el catálogo de derechos previsto en la Constitución y en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estableciendo procedimientos que permitan a las audiencias ejercerlos de manera efectiva.

OPINIONES

Entre los derechos que contempla la propuesta destacó el acceso a información veraz y oportuna, así como la obligación de los medios de evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o de hechos pasados presentados como actuales. Mencionó que estas disposiciones respetan plenamente la libertad editorial y programática de los concesionarios.

Al respecto, los lineamientos buscan que las audiencias puedan distinguir claramente entre información noticiosa y opiniones emitidas por conductores o comentaristas, también de identificar cuándo un contenido corresponde a publicidad y cuándo se trata de información periodística, científica o educativa.

MECANISMO

Solano Rodríguez explicó que el proyecto cuenta con tres mecanismos principales para la protección de estos derechos:

- La obligación de los concesionarios de contar con códigos de ética

- Designación de personas defensoras de las audiencias.

- Creación de un procedimiento de mediación para atender posibles vulneraciones.

La presidenta comisionada reveló que los códigos de ética deberán incluir el catálogo de derechos de las audiencias, los criterios editoriales adoptados por cada medio, el procedimiento para presentar quejas y los mecanismos para la asignación de la persona defensora de las audiencias.

En cuanto a las personas defensoras, enfatizó que la nueva legislación incorpora criterios de igualdad de género para su nombramiento e indica que, en el caso de medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, estos cargos deberán ser ocupados por integrantes de las propias comunidades. También tienen la obligación de desempeñar sus funciones bajo principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia.

QUEJAS

Con relación al procedimiento de atención de quejas, la CRT precisó que las audiencias contarán con siete días para presentar una inconformidad después de la transmisión de un contenido. La persona defensora solicitará un informe al medio de comunicación, analizará el caso y, de acreditar una vulneración, emitirá recomendaciones para que el concesionario rectifique o corrija la situación.

Si dichas recomendaciones no son atendidas, tanto la audiencia como la persona defensora podrán acudir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que el órgano emita las determinaciones correspondientes.

Finalmente, Solano Rodríguez invitó a la ciudadanía y a los distintos sectores involucrados a participar en la consulta pública, al considerar que las aportaciones lograrán fortalecer un instrumento regulatorio que tiene el objetivo de brindar certeza tanto a las audiencias como a los medios de comunicación y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos por la legislación vigente.

La Crónica de Hoy 2026