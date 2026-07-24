Trump amaga con arancel a México por lechuga relacionada con ciclosporiasis

Donadl Trump, entre broma y serio soltó que aplicaría aranceles a México por el caso de la lechuga que ha provocado infecciones intestinales (EFE)

Amenaza arancelaria de Trump — El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, lanzó este viernes un nuevo amago de aranceles hacia México, pero ahora a las importaciones de lechuga, al atribuirles el brote de infección intestinal o ciclosporiasis, conocida como diarrea explosiva y que se ha propagado en nueve estados del país.

“Creo que vamos a imponer un arancel importante a México por su lechuga, y vamos a imponer un arancel importante a Canadá por el humo. ¿De acuerdo? ¿Qué prefieres, la lechuga o el humo? Creo que me quedo con el humo”, dijo el republicano al ser cuestionado sobre el tema en una conferencia en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump, entre broma y seriedad, se registran después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) reportaran el pasado 17 de julio, que se han reportado 11 mil 573 casos probables de ciclosporiasis en EU, con contagios identificados en nueve estados.

Los reportes de la agencia sanitaria estadounidense señalan que los pacientes consumieron lechuga iceberg picada y servida en restaurantes de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Por otra parte y sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Salud realiza un estudio epidemiológico para determinar si algún producto procedente de México está relacionado con el brote de ciclosporiasis investigado en el vecino país.

La Jefa del Ejecutivo federal explicó que la información difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) ha cambiado durante las investigaciones, pues inicialmente señaló productos mexicanos, después atribuyó el hallazgo a un falso positivo y ahora volvió a considerar esa hipótesis.

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