Los archivos secretos de Cantinflas: ¿era narco y latifundista? Las investigaciones de la DFS

Los expedientes secretos de Cantinflas | Documentos que revelan décadas de seguimiento. (Cuartoscuro)

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como “Cantinflas”, construyó una de las carreras más exitosas de la Época de Oro del cine mexicano. Sin embargo, detrás de la imagen del entrañable comediante, existen documentos oficiales que muestran que durante décadas fue objeto de espionaje por parte de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Documentos dentro de Archivo General de la Nación revelan que la DFS dio seguimiento a Cantinflas y lo mencionan en diversos reportes relacionados con presuntos vínculos políticos, denuncias sobre explotación agraria, casas de apuestas e incluso señalamientos que lo incluían dentro de una lista de supuestos implicados en narcotráfico.

¿Qué dicen las investigaciones de la DFS sobre Cantinflas?

Las fichas consultadas por CRÓNICA abarcan desde 1947 hasta 1985, lo que evidencia que la DFS mantuvo referencias sobre el actor durante casi cuatro décadas.

Los expedientes secretos de Cantinflas (Archivo General de la Nación)

Una ficha del 24 de septiembre de 1948 menciona al apoderado de Cantinflas, señalando que figuraba entre los asistentes habituales a dos presuntas casas de juego ubicadas en las calles Medellín y Esperanza, en la Ciudad de México.

Los expedientes secretos de Cantinflas (Archivo General de la Nación)

El documento asegura que dichos establecimientos eran operados por un hombre identificado como Jesús Pérez de la Borbolla, descrito por la propia DFS como una persona “muy influyente”.

Señalamientos de latifundios

Otra de las fichas, fechada el 22 de julio de 1961, está relacionada con un supuesto latifundio en el Distrito de Riego del Bajo Río Bravo, Tamaulipas.

Los expedientes secretos de Cantinflas (Archivo General de la Nación)

En ese reporte aparecen enlistados diversas figuras públicas de la época, entre ellas María Félix, Tongolele, Nazario Ortiz Garza, Alfredo del Mazo, militares y otros particulares, quienes eran señalados por integrantes de la Federación de Candelilleros como propietarios de tierras dentro de esa región.

Años después, una nueva ficha elaborada el 20 de abril de 1981 retoma otro señalamiento sobre presuntas grandes propiedades rurales.

Los expedientes secretos de Cantinflas (Archivo General de la Nación)

En ella se menciona que integrantes de la Central Campesina Independiente acusaban a autoridades de proteger a reconocidos latifundistas, incluyendo a Mario Moreno Reyes, quien supuestamente era propietario de la Hacienda Los Reyes, ubicada en el municipio mexiquense de Ixtlahuaca.

¿La DFS relacionó a Cantinflas con el narcotráfico?

El documento más controversial está fechado el 9 de mayo de 1985. La ficha no afirma que existiera una investigación judicial contra el actor, sino que registra la aparición de una nota publicada en el periódico “El Pavoroso”, de Piedras Negras, Coahuila.

Los expedientes secretos de Cantinflas (Archivo General de la Nación)

Según el reporte de la DFS, dicha publicación incluía una lista de políticos, empresarios, policías y artistas supuestamente relacionados con la mafia del narcotráfico, entre los cuales aparecía el nombre de Mario Moreno.

Mario Moreno también apareció en informes políticos

El actor nunca ocultó su simpatía por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diversos documentos históricos lo ubican participando en actos oficiales. Incluso fue relacionado con figuras como Gustavo Díaz Ordaz y Carlos Hank González, además de ser mencionado como promotor del partido durante varios años.