Mexicanos se sienten más seguros: percepción de inseguridad baja a 59.8%; Sheinbaum destaca logros de estrategia

Baja en la inseguridad Las y los mexicanos se sienten más seguros, de acuerdo al Inegi. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la población comienza a percibir una mejora en las condiciones de seguridad del país, luego de que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó una disminución en la percepción de inseguridad durante el primer semestre de 2026.

La percepción de inseguridad bajó casi cuatro puntos en seis meses

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la percepción de inseguridad pasó de 63.8 por ciento en diciembre de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026, una reducción de cuatro puntos porcentuales que, según la mandataria, refleja los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el Gobierno federal.

Sheinbaum destacó que este indicador acumula seis meses consecutivos con una tendencia a la baja, lo que, afirmó, demuestra que la ciudadanía comienza a notar una disminución en los delitos.

Sheinbaum atribuye los resultados a la estrategia de seguridad

“La gente comienza a notar la disminución de los delitos”, señaló la presidenta al referirse a los resultados de la encuesta presentada este jueves.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana se realiza de manera trimestral y mide la percepción de inseguridad entre personas de 18 años y más que habitan en las principales ciudades del país. Sus resultados son uno de los principales indicadores para conocer cómo evalúa la ciudadanía las condiciones de seguridad en los lugares donde vive.

García Harfuch informa que el alcalde asesinado de Temoac era investigado

Durante la conferencia matutina de este viernes 24 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos, asesinado el pasado 22 de julio, se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas conocidas como Los Aparicio y Los Huazulco, relacionadas con delitos como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en la región oriente del estado.

El funcionario explicó que, como parte de las líneas de investigación, las autoridades también analizan antecedentes relacionados con personas cercanas al edil que habían sido detenidas previamente por presuntos vínculos con grupos criminales. García Harfuch señaló que estos elementos forman parte de las indagatorias que realizan las autoridades competentes y precisó que las operaciones de seguridad en Morelos continúan de manera paralela a la investigación del homicidio.