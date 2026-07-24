Segob destaca 275 “Jornadas por la Paz” en Morelos

Jornadas por la Paz Morelos

La secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que, como parte del eje de “Atención a las Causas” de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en Morelos se han realizado 275 Jornadas por la Paz, con la participación de más de 86 mil personas, principalmente niñas, niños y jóvenes, además de solidificar mil 40 acuerdos en materia de seguridad mediante los mecanismos de coordinación establecidos en la entidad.

Durante la conferencia de prensa matutina, Icela Rodríguez detalló que Morelos cuenta con una “Mesa Estatal de Paz” y cinco “Mesas Regionales”, encabezadas por la gobernadora Margarita González Saravia, las cuales han celebrado 449 y 2 mil 263 sesiones, respectivamente. Además, se efectúan reuniones interregionales para atender problemáticas en zonas limítrofes y reforzar la coordinación entre autoridades.

La titular de la Segob resaltó que como parte de las acciones preventivas se llevaron a cabo talleres para prevenir el acoso escolar, elaboración de murales por la paz, actividades comunitarias, visitas casa por casa en 16 colonias, recuperación de espacios públicos y ocho “Ferias de Paz”, en las que la población accede a trámites, servicios y programas gubernamentales.

Rodríguez puntualizó que en la entidad se instalaron 10 Comités de Paz y operan 12 Consejos de Paz y Justicia Cívica, estatales y municipales, encargados de consolidar propuestas para el fortalecimientos de la convivencia y la construcción del tejido social.

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y los gobiernos estatal y municipales, el programa “Sí al desarme, Sí a la Paz” opera en 10 municipios. Entre el 1 de octubre de 2024 al 30 de junio 2026, la población entregó de manera voluntaria y anónima 172 armas de fuego a cambio de incentivos económicos.

La Segob instruyó que por parte del programa “Jóvenes Transformando México”, se construirán 5 bachilleratos nacionales “Margarita Maza” en Morelos y dos Centros Comunitarios “México Imparable” en Cuernavaca y Cuautla, los cuales contarán con espacios deportivos, áreas de ajedrez y servicios de atención médica y salud mental.

Asimismo, Icela Rodríguez destacó la realización de un torneo regional de beisbol organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y un torneo regional de futbol, al igual que la Jornada Nacional de Murales y Mosaicos, desarrollada junto con el Instituto Mexicano de la Juventud para fomentar la participación comunitaria de las y los jóvenes.

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La Crónica de Hoy 2026