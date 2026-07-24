CCE afirma que México es el aliado más importante de EU al cierre de la tercera ronda de negociaciones del T-MEC

cierre de la tercera ronda de negociaciones del T-MEC

Al concluir la tercera ronda de negociaciones bilaterales de la revisión del T-MEC, el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que México es el aliado más importante de Estados Unidos para fortalecer la competitividad de América del Norte y reducir la dependencia de otras regiones.

El Consejo informó que durante las reuniones entre los equipos negociadores de ambos países, se revisaron diversos temas incluyendo seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero, aluminio y automóviles.

La siguiente parte de la negociación se realizará en septiembre de este este en Washington, D.C.

El presidente del CCE, José Medina Mora, resaltó que tenemos un tratado vigente por al menos 10 años más; “México crea empleos en Estados Unidos al ser el primer comprador mundial de bienes estadounidenses. El año pasado México exportó más de 330 mil millones de dólares”, señaló que además, México también crea empleos en el país vecino al exportar al mercado estadounidense.

Señaló que ningún país incorpora mayor contenido estadounidense en sus exportaciones ya que el 63 por ciento de las exportaciones mexicanas son bienes intermedios y de capital.

El CCE reafirmó que la revisión del T-MEC es la mejor herramienta para consolidar a América del Norte como el bloque económico más competitivo del mundo, por lo que continuará colaborando con el Secretario Marcelo Ebrard y su equipo en la conformación de la posición mexicana para la preparación de las cuarta ronda de negociaciones.