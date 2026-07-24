TDJ suspende temporalmente a juez federal por irregularidades de atención en el caso de Brenda Quevedo

La Comisión de Receso del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) aprobó la suspensión temporal, como medida cautelar, del juez Carlos Alberto Rico Mondragón, mientras se investiga si existieron posibles irregularidades en la atención a las solicitudes médicas de Brenda Quevedo, quien se encuentra bajo resguardo domiciliario.

La investigación comenzó después de que se presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial durante el periodo de receso. A partir de ella, el presidente de la Comisión de Receso ordenó al Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas realizar, con carácter urgente e inmediato, las diligencias necesarias para determinar si la actuación del juzgador pudo haber puesto en riesgo la salud de la persona procesada, ante la presunción de que las solicitudes de atención médica no fueron debidamente atendidas.

Como resultado de las primeras diligencias, y al advertir indicios de una posible actuación irregular, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas solicitó a la Comisión de Receso la adopción de una medida cautelar, la cual fue aprobada en Sesión Extraordinaria.

El caso cobró relevancia luego de que fuera denunciado públicamente en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, que a pesar de que la procesada solicitó recibir atención médica particular por un episodio grave de salud, éste le fuera negado.

La medida tiene tres objetivos: proteger el derecho a la salud de la persona procesada; garantizar que la investigación se lleve a cabo de manera objetiva e imparcial; y asegurar la continuidad de la impartición de justicia.