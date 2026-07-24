Los pescadores tienen miedo: al menos 13 mexicanos han fallecido en ataques de EU a embarcaciones, según el LA Times

Los muertos de Trump Al menos 13 mexicanos han fallecido en ataques a supuestas narcolanchas, según investigación del Los Angeles Times. (EFE y Cuartoscuro)

La sombra del miedo se cierne sobre las comunidades pesqueras de la costa mexicana del Pacífico. Una investigación publicada por Los Angeles Times señala que al menos 13 ciudadanos mexicanos han muerto en ataques realizados por Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

De acuerdo con el reportaje, las operaciones militares comenzaron en septiembre del año pasado y hasta ahora no se había informado públicamente sobre víctimas mexicanas.

Investigación de Los Angeles Times documenta 13 mexicanos fallecidos

Según el diario estadounidense, ocho de las víctimas viajaban en dos embarcaciones que zarparon desde Punta Pérula, Jalisco, hacia el océano Pacífico en febrero y posteriormente desaparecieron.

La investigación indica que la desaparición coincidió con un anuncio del Comando Sur de Estados Unidos, realizado el 16 de febrero, en el que informó sobre la destrucción de dos embarcaciones y la muerte de ocho personas a las que identificó como “narcoterroristas”.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Once narco-terroristas varones fueron abatidos durante estas acciones: 4 en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, 4 en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y 3 en la tercera embarcación en el Caribe”, escribió el Comando Sur de Estados Unidos en aquella ocasión.

Además de ese caso, Los Angeles Times sostiene que al menos otros cinco mexicanos murieron en ataques contra embarcaciones en distintas zonas de América Latina, en pleno endurecimiento del Gobierno de Donald Trump en materia de seguridad, el cual ha catalogado a los cárteles como organizaciones terroristas.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Reporte vincula a pescadores con embarcaciones de abastecimiento

De acuerdo con el reportaje, comunidades pesqueras de La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, señalaron que era conocido que algunos pescadores obtenían ingresos adicionales transportando combustible mar adentro para abastecer lanchas rápidas que, según la investigación, eran utilizadas para el traslado de cocaína desde Sudamérica.

El medio estadounidense también recoge testimonios que afirman que quienes participaban en esas actividades conocían los riesgos que implicaban.

Entre ellos figura el sacerdote Rigoberto Cruz, quien declaró al diario que las familias de los fallecidos comprenden las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Las comunidades de pescadores del Pacífico mexicano tienen miedo, advierte el LA Times

La investigación refiere que las operaciones estadounidenses han generado preocupación entre pescadores de localidades como La Cruz de Huanacaxtle, de donde eran originarios siete de los ocho hombres fallecidos en febrero y que, de acuerdo con los testimonios citados, también realizaban actividades pesqueras legales.

El reportaje señala, asimismo, que personas identificadas como integrantes de organizaciones del narcotráfico afirmaron al medio que las embarcaciones fueron alcanzadas por ataques del ejército estadounidense.

Los Angeles Times sostiene que este es el primer recuento que identifica a ciudadanos mexicanos entre las personas fallecidas en estas operaciones, ya que anteriormente se había informado sobre víctimas de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana.