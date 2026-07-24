La casa de la discordia: Jessica Oseguera, hija de “El Mencho”, disputa esta propiedad con la FGR

Casa de Jessica Oseguera La propiedad que disputa con la FGR se encuentra en Tijuana. (DEA y Google Maps)

Jessica Oseguera, hija de “El Mencho”, reclama posesión de una vivienda ubicada en Tijuana que la Fiscalía General de la República (FGR) confiscó en 2017. La hija del narcotraficante obtuvo un amparo en 2023 pero la FGR insiste en continuar investigación del recinto.

¿Quién es Jessica Oseguera, hija de Nemesio “El Mencho” Oseguera?

Jessica Johanna Oseguera González, conocida también como “La Negra”, es hija del exlíder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio “El Mencho” Oseguera Cevantes.

Su padre fue abatido por las autoridades en febrero de este año. Por su parte, Jessica Oseguera fue detenida en 2020 en conexión al manejo de empresas vinculadas con el CJNG. En 2021 se declaró culpable. Recuperó su libertad en 2022 tras 10 meses en prisión.

¿Dónde está la casa de Jessica Oseguera que confiscó la FGR?

La propiedad está ubicada sobre calle Del Volcán, número 1355, colonia Playas de Tijuana, dentro de la Sección Jardines de Playas en Tijuana.

La casa, a pesar de ser de un tamaño considerable, no se encuentra aislada ni se trata de una vivienda en extremo ostentosa. El vecindario en que está cuenta con otras casas.

Cronología de la disputa entre Jessica Oseguera y FGR

La vivienda fue asegurada por primera vez el 13 de julio de 2017, cuando se vinculó el predio a presuntas prácticas de lavado de dinero.

El 24 de febrero de 2023, el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en Baja California concedió a Oseguera un amparo dentro del expediente 1556/2018. Este fue confirmado por el Tribunal Colegiado.

Sin embargo, la FGR insiste que se adquirió con recursos de procedencia ilícita o que fue utilizado para realizar actividades ilegales, por lo que hasta la fecha se niega a levantar la medida de aseguramiento. Busca que se demuestren la procedencia de los recursos antes de que se autorice la entrega del inmueble. Esto debido a que si se llega a vender a un tercero de buena fe, la investigación sobre la procedencia de los fondo con que se compró resultaría más complicada.

La defensa legal de Oseguera argumenta que el inmueble debe ser liberado en acuerdo al amparo obtenido. La resolución quedará en manos del Poder Judicial de la Federación