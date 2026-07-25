Caen 6 de “La Empresa”, extorsionadores, cobradores de piso y narcomenudistas e Morelos

Detenidos Integrantes de "La Empresa" detenidos. (SSPC)

Fueron detenidos seis integrantes del grupo delictivo “La Empresa”, identificados como generadores de violencia y relacionados con extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos, en los municipios de Atlatlahucan, Atlacholoaya, Cuautla, Totolapan, Tetela del Volcán y Yautepec, Morelos.

Además, cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Las detenciones ocurrieron tras órdenes de cateo ejecutadas en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla.

En un inmueble ubicado en la colonia Barrio de San Mateo, en el municipio de Atlatlahucan, fue detenida una mujer de 44 años. En una segunda acción realizada en el poblado de San Isidro, municipio de Yautepec, fueron detenidos una mujer de 23 años y un hombre.

Finalmente, durante un tercer cateo efectuado en un domicilio localizado en el fraccionamiento Los Huertos de San Juan, en el municipio de Yecapixtla, fueron detenidas tres personas: un hombre de 19 años y dos mujeres de 22 y 50 años de edad.

Estos presuntos criminales cuentan con orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, por lo que fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, quien determinará su situación jurídica.