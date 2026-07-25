ICE arresta a pareja de pastores mexicanos en Texas

México exige a Estados Unidos investigar muerte de connacional bajo custodia del ICE en California

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a una pareja de pastores mexicanos cristianos con tres hijos estadounidenses cuando iba del aeropuerto McAllen, Texas, en la frontera con México, a un retiro espiritual, denunciaron este sábado organizaciones religiosas.

Los agentes migratorios detuvieron a Nepthalí Zozaya Saucedo y su esposa, Cinthia Saraí Cardona Otero, mientras viajaban el jueves a un retiro pastoral de la Asociación Evangelista de Billy Graham, uno de los evangélicos más influyentes de Estados Unidos y fallecido en 2018.

Líderes de la Red Nacional Latino Cristiana (LCNN) denunciaron en una conferencia de prensa que los oficiales forzaron a la pareja a firmar documentos bajo amenaza de separarlos de sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses.

“Estamos profundamente perturbados por los informes de que el ICE amenazó con separarlos de sus hijos si no firmaban documentos de salida voluntaria. Ningún padre debería ser presionado jamás para renunciar a sus derechos bajo la amenaza de perder a sus hijos”, destacó Sandy Ovalle, de la junta directiva de LCNN.

La base de datos del ICE muestra que ambos están bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Sus colegas destacaron que ambos están con visas religiosas en el país, donde han servido por más de una década en la Comunidad Cristiana Emmanuel, una iglesia de las Asambleas de Dios en el Distrito Hispano de la Costa del Golfo en Texas.

“Instamos a las autoridades de inmigración a mostrar compasión, respetar sus derechos al debido proceso y liberarlos de inmediato para que esta familia pueda reencontrarse”, manifestó el pastor Eddie de la Rosa, superintendente del Distrito Hispano del Golfo de Texas.

Los cristianos han comenzado una campaña para recaudar firmas para exigir la liberación de la pareja.

El arresto ocurre mientras la Administación de Donald Trump ha impulsado un cambio de reglas para detener a migrantes en templos o eventos religiosos, lo que no era usual en EU.

Asimismo, suceden en medio de un repunte en las detenciones migratorias, con cerca de 43 mil arrestos en junio de ICE y CBP, más de 1,400 al día, la cifra más alta desde que comenzó la segunda presidencia de Trump en enero de 2025.