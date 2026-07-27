Afirman que la educación militarizada no está permitida por las legislaciones educativas en México

Mario Delgado, titular de la SEP (Graciela López Herrera)

En consonancia con el caso de Dafne Zapata, la menor que perdió la vida mientras asistía a una academia militarizada, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado afirmó que este tipo de escuelas no están permitidas por ninguna legislación, no son reconocidas ni por la SEP ni por la Sedena.

El funcionario informó que el viernes pasado se envió un comunicado a todas las autoridades escolares que otorgan el permiso para el establecimiento de estas escuelas, con el fin de recordarles que de acuerdo con la Constitución y con la Ley General de Educación, no está autorizado este tipo de educación.

Apuntó que las escuelas militarizadas son incompatibles con fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen la educación en todos los niveles.

Dio a conocer que la SEP se ha mantenido en contacto con el secretario y el gobernador de Tamaulipas por el caso de Dafne Zapata, de igual forma se ha tratado de contactar a la madre de la menor, sin embargo no ha sido posible.